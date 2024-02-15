Представители Новикомбанка выступили на Дне промышленности в рамках форума "Россия"

Представители опорного банка Госкорпорации Ростех приняли участие в Дне промышленности Форума национальных достижений, который проходит в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Выступления спикеров Новикомбанка были посвящены стимулированию технологического развития предприятий промышленности и мотивации квалифицированных инженерных кадров.

Экспертные панели с участием Новикомбанка прошли в формате встреч-презентаций. На них выступили представители органов власти, институтов развития и промышленности, которые обсудили наиболее актуальные проблемы, стоящие сегодня перед реальным сектором российской экономики.

В рамках панели "Стимулирование технологического развития" от Новикомбанка выступил старший вице-президент Валерий Давыдов. Он рассказал о собственных льготных программах финансирования, которые банк запустил в 2022 году. Благодаря им предприятия получили льготное финансирование на сумму порядка 90 млрд рублей, а экономический эффект составил около 3,5 млрд рублей.

В целях снижения стоимости финансирования Новикомбанк обеспечивает промышленности доступ к различным инструментам господдержки. Среди них Валерий Давыдов назвал два основных. Первый — это кластерная инвестиционная платформа (КИП). С ее помощью крупные инвестпроекты по производству приоритетной продукции получают финансирование по ставке 7,8%, что в 2 раза ниже текущей ключевой ставки. Второй инструмент — это новый механизм таксономии проектов технологического суверенитета и структурной адаптации, разработанный Минэкономразвития с Банком России (Постановление Правительства РФ № 603). Он также позволяет получить финансирование на льготных условиях по сниженной ставке.

"По КИП межведомственной комиссией уже поддержано 3 проекта с участием Новикомбанка с бюджетом в размере 44,1 млрд рублей. Это транспортное машиностроение и автомобилестроение. Также на рассмотрении у банка есть, например, заявки по проекту изготовления промышленных роботов. По 603 постановлению правительства Новикомбанк уже применил стимулирующее регулирование по одному проекту транспортного машиностроения. ВЭБ.РФ одним из первых включил этот проект в соответствующий реестр", — рассказал Валерий Давыдов.

На панели, посвященной кадровому вопросу в сфере промышленности, выступила старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева. Она рассказала об инструментах, которые банк предлагает предприятиям для мотивации и удержания высококвалифицированных технических специалистов. В частности, речь шла о программе "Развитие", разработанной совместной с Ростехом. В соответствии с ней отдельные категории сотрудников получают льготные условия кредитования.

В связи с возросшей потребностью в квалифицированных инженерах и необходимостью поддержать опытных специалистов, которую отметил и президент РФ Владимир Путин, предложив учредить ежегодную премию "Наставник года", Новикомбанк ввел в программу "Развитие" дополнительную категорию — инженерно-технических работников и наставников.

"Банк находится в постоянном контакте с предприятиями и акционером, на основе которого программа совершенствуется под актуальные кадровые потребности", — отметила Анна Лаврентьева.

Также для работников предприятий промышленности в Новикомбанке доступны все виды государственной ипотеки с наименьшими ставками: семейная, дальневосточная, ИТ-ипотека.

Еще один инструмент поддержания лояльности сотрудников от банка — социально-платежная карта работника Госкорпорации Ростех, которая насчитывает уже более полумиллиона держателей. Карта не только является платежным средством, но и предоставляет доступ к ряду льготных сервисов.

"Уверены, что каждой компании надо иметь стратегию развития кадрового потенциала и планомерно реализовывать намеченные мероприятия. Считаем, что опыт Государственной корпорации Ростех может быть использован предприятиями в их кадровой политике", — резюмировала Анна Лаврентьева.