Объемы автокредитования ВТБ в Самарской области выросли в 7 раз

ВТБ в Самарской области в январе выдал более 540 автокредитов на 650 млн рублей. Этот результат почти в 7 раз превысил итоги аналогичного периода 2023 года и стал рекордным для первого месяца года.

Средняя сумма одного автокредита по итогам января составила 1,2 млн рублей — это на 7% превышает показатель декабря прошлого года. Наибольший размер "чека" ожидаемо фиксируется в сегменте новых машин, где цены корректируются более динамично — 2,04 млн рублей. В сегменте подержанных авто средний размер кредита в регионе по итогам января составил 1,35 млн рублей.

Основная активность заемщиков в первом месяце года концентрировалась на рынке новых автомобилей: по итогам января такие машины приобрели около 60% клиентов ВТБ в Самарской области. Клиенты, купившие новые авто, чаще делали выбор в пользу отечественной Lada (48% от общего количества сделок в сегменте новых машин), а также китайских Changan (24%) и Omoda (11%). В сегменте авто с пробегом наибольший интерес заемщиков вызывают подержанные Lada (16% от общего количества сделок в сегменте б/у машин), Kia (10%) и Hyundai (8%).

"Январь 2024 года показал рекордные для ВТБ значения в части автокредитования. Высокую активность заемщиков стимулировали сезонные акции и скидки, а также запущенная в прошлом году программа кредитования наличными, которая дает возможность приобрести автомобиль быстро, в том числе и у физлица. Фокус на этой программе, расширение партнерской сети и каналов продаж, а также усиление региональной команды позволили нам расширить присутствие группы ВТБ на региональном рынке", — прокомментировал единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

В целом по России в январе российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей более 130,6 млрд рублей*. Этот результат на 75% превысил итоги аналогичного периода 2023 года. ВТБ в первый месяц года выдал россиянам более 20,5 тыс. автокредитов на 26,7 млрд рублей. Это в 3,5 раза выше и по количеству, и объему чем в первом месяце прошлого года. "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие", входит в группу ВТБ) по итогам первого месяца 2024 года выдал более 3,7 тысяч розничных автокредитов на сумму 6,7 млрд рублей. Другой банк группы ВТБ — РНКБ — выдал в январе около 190 автокредитов почти на 250 млн рублей.

По оценкам группы ВТБ, несмотря на высокий уровень ключевой ставки большую часть 2024 года выдачи автокредитов продолжат расти: рост рынка может составить до 10% к уровню 2023 года. Основными факторами будут выступать восстановление рынка новых машин и увеличение стоимости авто.

* прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG.