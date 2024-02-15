"Ростелеком" показал самарцам сериал "ГДР" за два дня до премьеры

"Ростелеком" организовал в Самаре предпоказ первых эпизодов драмы об эпохе холодной войны "ГДР" (16+). Участниками мероприятия стали более 500 преподавателей и студентов Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), журналистов и блогеров. Цифровая премьера 14-серийного фильма состоится 16 февраля на платформе Wink, а с 26 февраля будет транслироваться на телеканале НТВ.
Зрители увидят социалистическую Германию конца 80-х годов прошлого века. Главный герой — советский разведчик капитан Нечаев. Он получает задание проследить за артистами мюзик-холла, которых заподозрили в передаче шифровок американским спецслужбам. Действие разворачивается в Берлине, где идет международная охота за архивом Министерства госбезопасности ГДР.
Светлана Белоглазова, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — директор по работе с массовым сегментом:
"В линейке Wink Originals представлены самые популярные сериалы. Мы уже презентовали в Самаре "Библиотекаря", "Плаксу", "Политех", "Трудных подростков". Будем и впредь знакомить зрителей с новинками отечественного кинематографа".
Перед показом участники мероприятия могли сфотографироваться с актерами театра "Мастерская" в образах шпионов и стать героями иммерсивных сцен, принять участие в викторине о самых нашумевших делах из архива службы государственной безопасности в Самаре, по QR-коду разгадать зашифрованное послание и получить бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр Wink. Победители конкурсов стали обладателями сувениров с символикой сериала и сертификатов на закрытую экскурсию в кабинет истории ФСБ.
Наталья Рогова, проректор по воспитательной работе и молодежной политике ПГУТИ:
"Мы рады, что "Ростелеком" выбрал наш университет для предпремьерного показа сериала "ГДР" и дал возможность зрителям поразмышлять о том, по какой тонкой грани наша страна прошла всего тридцать пять лет назад. Надеюсь, что такие встречи станут традиционными, мы очень ждем новых фильмов в видеосервисе Wink Originals".
Андрей Зиновьев, студент:
"Прекрасный актерский состав и нетривиальная тема: сейчас "шпионское кино" снимают редко. Поразила работа каскадеров, натуральный вид декораций, достоверность образов исторических личностей. Для меня кинопоказ стал целым событием".
"ГДР" — совместный проект видеосервиса Wink, кинокомпании "Всемирные русские студии" и "НМГ Студии" при поддержке Института развития интернета.
Получить подробную информацию о сервисе Wink можно на сайте "Ростелекома" или по номеру 8 800 100 08 00.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)