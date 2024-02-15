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Энергетика ТЭК

Энергетики сообщили о плановых отключениях света на март

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику.

04.03.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Новая Бинардка (ул. Степная, ул. Придорожная, ул. Советская, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. М. Буянова, ул. Полевая, ул. Молодежная);

05.03.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Красная Дубрава (ул. Полевая, ул. Садовая);

05.03.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пески (ул. Березовая, ул. Кленовая);

06.03.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (пер. Спортивный, пер. Победы, ул. Энергетиков, ул. Южная, ул. Строителей, ул. Школьная, ул. Чкалова, ул. Южная 2, ул. Луговая, ул. Новоуренгойская, ул. Яблоневая, ул. Радужная, ул. Российская, ул. Звездная, ул. Цветочная, ул. Полевая, ул. Садовая, пер. Ставропольский);

06.03.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. Тольятти (ул. Андреянова, ул. Еряшева, ул. Голоднова, проезд Веры, проезд Надежды, проезд Любви).

19.03.2024 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи

19.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Красный Берег

19.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

20.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы

20.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Зеленовский

20.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Красный Берег

20.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

21.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи

21.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Красный Берег

21.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

27.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч

28.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч

29.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября

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ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.

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