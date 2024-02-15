Энергетики сообщили о плановых отключениях света на март

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику.

04.03.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Новая Бинардка (ул. Степная, ул. Придорожная, ул. Советская, ул. Центральная, ул. Школьная, ул. М. Буянова, ул. Полевая, ул. Молодежная);

05.03.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Красная Дубрава (ул. Полевая, ул. Садовая);

05.03.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пески (ул. Березовая, ул. Кленовая);

06.03.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (пер. Спортивный, пер. Победы, ул. Энергетиков, ул. Южная, ул. Строителей, ул. Школьная, ул. Чкалова, ул. Южная 2, ул. Луговая, ул. Новоуренгойская, ул. Яблоневая, ул. Радужная, ул. Российская, ул. Звездная, ул. Цветочная, ул. Полевая, ул. Садовая, пер. Ставропольский);

06.03.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

г. Тольятти (ул. Андреянова, ул. Еряшева, ул. Голоднова, проезд Веры, проезд Надежды, проезд Любви).

19.03.2024 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи

19.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Красный Берег

19.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

20.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы

20.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Зеленовский

20.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Красный Берег

20.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

21.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Ключи

21.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Красный Берег

21.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

27.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч

28.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч

29.03.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.