Это по любви: жители Самары рассказывают о выборе профессии

Любовь к одной профессии сразу в нескольких поколениях семьи — уникальное явление, которое можно найти только в крупных компаниях с большой историей. Так, ко дню всех влюбленных сотрудники Сбера рассказали о том, почему они влюблены в банковское дело и как эта любовь стала теплой семейной традицией.

Мама — лучший пример

Татьяна Иванова уже более 27 лет работает в Сбере. Начав карьерный путь с должности контролера-кассира, Татьяна возглавила один из самарских офисов банка, где работает и сейчас. Следуя ее примеру, дети также присоединились к команде банка. В результате Татьяна стала для них проводником не только в обычной жизни, но и в мире банковского дела, финансов и корпоративной культуры Сбера.

"Всё детство я рассказывала своим друзьям, где и кем работает моя мама. Я безмерно гордилась этим. Мне всегда хотелось быть такой же как она. Поэтому после студенчества я без раздумий решила, что обязательно попробую трудоустроиться в банк, куда благодаря маме я мечтала попасть с самого детства. Карьерный путь начинала с должности контролёра-кассира. А в этом году уже отметила 13 лет работы в Сбере", — рассказывает Оксана.

Более трех лет назад к команде Сбера присоединился и сын Татьяны, который с большим удовольствием пробует себя в разных направлениях деятельности.

"Для меня работа в Сбере — это в первую очередь стабильность и надёжность. Мне нравится помогать людям решать разные финансовые вопросы, чтобы они, так же как и я, могли ощутить поддержку и заботу со стороны банка. История нашей семьи — это история о большой любви к своей работе, профессии и семейным традициям. Каждому Сбер по-своему помогает достигать поставленных целей", — поделился Иван.

Несколько поколений — одна работа

У Сбера есть сотрудники, семьи которых из поколения в поколение посвящают себя банковскому делу. Так, у Алевтины Василевской из Самарской области знакомство с банком началось более 50 лет назад. Будучи молодой девушкой, в 1971 году она начала работать контролёром в сберегательной кассе на станции "Заливная" неподалёку от села Богатое.

Через несколько лет Алевтина вдохновила на работу в Сбербанке свою дочь Надежду, которая с 1987 года тоже стала частью команды. За 37 лет стажа Надежда зарекомендовала себя как настоящий профессионал и сегодня руководит работой одного из крупнейших офисов Сбера в регионе.

В 2013 году семейные ряды в банке пополнила Ольга — дочь Надежды, внучка Алевтины Василевской. Ольга уже в третьем поколении связывает историю своей семьи со Сбером.

"Вдохновившись бабушкой и мамой, я с большим удовольствием продолжаю нашу семейную традицию по выбору профессии. На протяжении всей жизни я наблюдала за тем, как ответственно они относятся к своим обязанностям, помогая тысячам людей решать свои финансовые вопросы. Они всегда с гордостью рассказывали о своей работе, а теперь и я делюсь со своими близкими тем, как Сбер стал неотъемлемой и важной частью нашей семьи", — прокомментировала Ольга.

История трёх

В Сбере бывают и другие семейные истории. Например, Анастасия, Нина и Наталья — родные сёстры, которые по очереди вдохновили друг друга на работу в банке. Нина трудоустроилась первая — в 2015 году.

"Я всегда хотела работать в Сбере. Это крупная компания с отличным потенциалом развития. После трудоустройства я была впечатлена сильной командой и корпоративной культурой банка, что практически сразу же порекомендовала своей родной сестре Наталии тоже попробовать построить карьеру в Сбере", — делится воспоминаниями Нина.

Наталия, в свою очередь, тогда успешно прошла собеседование и присоединилась к команде Сбера 9 лет назад. А вслед за Ниной и Наталией ещё одна сестра Анастасия тоже решила построить свою карьеру в Сбере. Теперь ни одна из сестринских встреч не проходит без обсуждения приятных рабочих событий и моментов.

"Мы делимся опытом, своими достижениями, смешными историями и, конечно, помогаем друг другу профессиональными советами", — рассказывает Анастасия.

"Сбер — не просто работодатель. В первую очередь, это сильная команда неравнодушных людей. Каждый из нас заряжен на положительный результат, добро и любовь. Любовь к своему делу, коллегам и обычным людям, которые нуждаются в нашей помощи — это то, что делает работу особенной и значимой", — прокомментировала Наталия.