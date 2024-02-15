Председатель Правления Новикомбанка принимает поздравления с днем рождения

15 февраля день рождения отмечает Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева. Руководителя опорного банка Госкорпорации Ростех, занимающую этот пост уже почти восемь лет, поздравляют видные государственные и общественные деятели, главы крупных промышленных предприятий.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков высоко оценивает вклад Елены Георгиевой в развитие отечественного финансового рынка.

"Вас знают как высокопрофессионального экономиста и авторитетного руководителя, имеющего огромный опыт работы. Сегодня с Вашим именем связаны успехи одной из крупнейших финансовых организаций страны, опорного банка российской промышленности — Новикомбанка", — подчеркивает Анатолий Аксаков в своем поздравлении.

Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России, Владимир Гутенев обращает внимание на впечатляющие результаты, которых добился Новикомбанк под руководством Елены Георгиевой в современных крайне сложных для отечественной экономики условиях.

"Новикомбанк стал надежной финансовой опорой российской промышленности, обеспечивая ее долгосрочное поступательное развитие. Банк не только участвует в государственных программах поддержки высокотехнологичного бизнеса, но и внедряет собственные, вырабатывает новые эффективные меры помощи, содействуя обретению Россией технологического суверенитета", — отмечает Владимир Гутенев. В своем поздравлении он особо выделяет вектор деятельности Новикомбанка, направленный на привлечение и удержание на предприятиях высококвалифицированных инженеров, одного из ключевых факторов конкурентоспособности государства.

Президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов уверен, что Елена Георгиева является ярчайшим примером современной успешной женщины России, и благодаря ей сегодня АВТОВАЗ и Новикомбанк являются стратегическими партнерами, нацеленными на суверенное развитие российской промышленности.

Генеральный директор АО "Объединенная приборостроительная корпорация", управляющей компании холдинга "Росэлектроника", Сергей Сахненко отмечает, что сегодня благодаря содействию Елены Георгиевой и поддержке Новикомбанка предприятия промышленности получают возможность модернизировать свои производства, повышать их эффективность и реализовывать проекты для выпуска высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции.

"Под Вашим непосредственным руководством банк постоянно совершенствует финансовые инструменты для предприятий самых разных отраслей промышленности — от электроники и авиастроения до медицины и сельского хозяйства. Колоссальный опыт и глубокое понимание специфики предприятий помогает Вам успешно решать сложнейшие задачи и достигать амбициозных целей", — резюмирует Сергей Сахненко.