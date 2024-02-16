Вход по звонку: "Ростелеком" добавил в сервис видеоконференцсвязи опцию подключения участников через телефонный номер

"Ростелеком" выпустил новый релиз облачного сервиса защищенной видеоконференцсвязи (Web-ВКС) для бизнеса. В нем доступен функционал дозвона в конференцию с телефонного номера. Новая опция позволяет подключиться к видеозвонку по телефону максимально быстро и без установки специального приложения.
Компания добавила новый функционал в решение Web-ВКС, изучив потребности и пользовательский опыт клиентов в разных сегментах бизнеса. Как правило, интеграция телефонии и видеосвязи доступна крупным компаниям: в их штате есть ИТ-специалисты, которые настраивают и поддерживают связанность корпоративной видеоконференции с корпоративной IP-телефонией. В облачном решении "Ростелекома" функция "Дозвон в конференцию" работает "из коробки" и не требует дополнительных настроек — это позволяет использовать его даже малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям.
При планировании конференции в сервисе организатору нужно одной галочкой добавить соответствующую опцию. Система автоматически создаст ссылку на конференцию, в которой будет указан городской номер и PIN-код для подключения. После этого любой участник сможет присоединиться к онлайн-встрече с компьютера или смартфона с доступом в интернет (используя мобильное или десктоп-приложение, а также браузер) или авторизоваться в конференции с голосом.
"В современном мире непрерывных коммуникаций легко оказаться в ситуации, когда вам присылают ссылку на конференцию, которая стартует через минуту, а вы находитесь на улице или управляете автомобилем. И вот сервис просит установить мобильное приложение или запрашивает разрешение на аудио- и видеопотоки в мобильном браузере. В таких случаях удобнее подключиться "голосом", не используя мобильный интернет. Несмотря на то что возможность подключения к конференции через телефонный номер очень востребована, сегодня многие рыночные SaaS-решения или требуют настройки этой функции с участием вендора, или не содержат ее вовсе. "Ростелеком" делает эту опцию доступной для клиентов в одном продукте без лишних усилий, затрат и потерь времени", — говорит Михаил Родимов, руководитель направления продуктового офиса "Телефония" "Ростелекома".
"Видеоконференцсвязь" "Ростелекома" — это облачное решение, использующее подтвержденный защищенный протокол. Софт включен в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. Для предоставления услуги компания использует собственные каналы связи и дата-центры, что делает решение полностью соответствующим критериям импортозамещенного продукта. "Ростелеком" также обеспечивает полную техническую поддержку сервиса.
Новая опция "Подключение к конференции через телефонный номер" бесплатно доступна в тарифах с подключением более 30 участников (начиная с Веб-ВКС 30).
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)