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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Вход по звонку: "Ростелеком" добавил в сервис видеоконференцсвязи опцию подключения участников через телефонный номер

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" выпустил новый релиз облачного сервиса защищенной видеоконференцсвязи (Web-ВКС) для бизнеса. В нем доступен функционал дозвона в конференцию с телефонного номера. Новая опция позволяет подключиться к видеозвонку по телефону максимально быстро и без установки специального приложения.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Компания добавила новый функционал в решение Web-ВКС, изучив потребности и пользовательский опыт клиентов в разных сегментах бизнеса. Как правило, интеграция телефонии и видеосвязи доступна крупным компаниям: в их штате есть ИТ-специалисты, которые настраивают и поддерживают связанность корпоративной видеоконференции с корпоративной IP-телефонией. В облачном решении "Ростелекома" функция "Дозвон в конференцию" работает "из коробки" и не требует дополнительных настроек — это позволяет использовать его даже малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям.

При планировании конференции в сервисе организатору нужно одной галочкой добавить соответствующую опцию. Система автоматически создаст ссылку на конференцию, в которой будет указан городской номер и PIN-код для подключения. После этого любой участник сможет присоединиться к онлайн-встрече с компьютера или смартфона с доступом в интернет (используя мобильное или десктоп-приложение, а также браузер) или авторизоваться в конференции с голосом.

"В современном мире непрерывных коммуникаций легко оказаться в ситуации, когда вам присылают ссылку на конференцию, которая стартует через минуту, а вы находитесь на улице или управляете автомобилем. И вот сервис просит установить мобильное приложение или запрашивает разрешение на аудио- и видеопотоки в мобильном браузере. В таких случаях удобнее подключиться "голосом", не используя мобильный интернет. Несмотря на то что возможность подключения к конференции через телефонный номер очень востребована, сегодня многие рыночные SaaS-решения или требуют настройки этой функции с участием вендора, или не содержат ее вовсе. "Ростелеком" делает эту опцию доступной для клиентов в одном продукте без лишних усилий, затрат и потерь времени", — говорит Михаил Родимов, руководитель направления продуктового офиса "Телефония" "Ростелекома".

"Видеоконференцсвязь" "Ростелекома" — это облачное решение, использующее подтвержденный защищенный протокол. Софт включен в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. Для предоставления услуги компания использует собственные каналы связи и дата-центры, что делает решение полностью соответствующим критериям импортозамещенного продукта. "Ростелеком" также обеспечивает полную техническую поддержку сервиса.

Новая опция "Подключение к конференции через телефонный номер" бесплатно доступна в тарифах с подключением более 30 участников (начиная с Веб-ВКС 30).

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