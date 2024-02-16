Благодаря нацпроекту продолжится обновление поликлиники №4 Самары

В отделение медицинской профилактики, диагностические кабинеты Самарской городской поликлиники № 4 по нацпроекту "Здравоохранение", который принят по решению президента страны Владимира Путина, установлено новое оборудование — маммограф, рентгеновский комплекс и эндоскопическое оборудование. В Самарской области работа по модернизации первичного звена ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
Самарская городская поликлиника № 4 оказывает помощь жителям Кировского района — более 87000 человек. В ее структуре 7 подразделений. В этом году планируется оснастить отделения поликлиники аппаратами холтеровского мониторирования и проработать вопрос поставки нового передвижного флюорографа в следующем году.
О том, как за последние годы обновляется материально-техническая база учреждения, на встрече с коллективом рассказал главвврач поликлиники Юрий Чернышов: "В поликлинику поставлено современное оборудование — система эндоскопической визуализации, маммограф, цифровой рентген-аппарат, ультразвуковая система, ЛОР-установка, авторефрактометры. Для повышения оперативности мобильных медицинских бригад обновился автопарк — поставлены 9 автомобилей. Проведен капитальный ремонт входной зоны педиатрических отделений № 1, № 2, поликлинического отделения № 1. Также создан единый контакт-центр".
"Первичному звену здравоохранения на государственном уровне уделяется самое пристальное внимание. И на днях Президент Владимир Владимирович Путин сказал, что модернизация первичного звена продолжится. А значит мы получим ресурсы и продолжим улучшать медицинскую инфраструктуру. Создание условий для работы специалистов так же важно, как и повышение доступности и качества медицинской помощи для пациентов. Развитие амбулаторного звена — одна из самых значимых задач отрасли. Необходимо улучшить качество и увеличить количество профилактических мероприятий, обеспечить раннее выявление заболеваний, а значит своевременное оказание специализированной медпомощи и сохранение здоровья и жизни нашим пациентам. Медицинский работник сочетает функции и врача, и учителя, наставника. Просветительская миссия заключается в том, что медицинский работник должен быть примером для населения, развивать культуру профилактики, вакцинации и здоровьесберегающего поведения", — отметил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Руководитель ведомства поблагодарил коллектив поликлиники за работу во благо здоровья жителей и вручил награды сотрудникам.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас