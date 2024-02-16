Благодаря нацпроекту продолжится обновление поликлиники №4 Самары

В отделение медицинской профилактики, диагностические кабинеты Самарской городской поликлиники № 4 по нацпроекту "Здравоохранение", который принят по решению президента страны Владимира Путина, установлено новое оборудование — маммограф, рентгеновский комплекс и эндоскопическое оборудование. В Самарской области работа по модернизации первичного звена ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Самарская городская поликлиника № 4 оказывает помощь жителям Кировского района — более 87000 человек. В ее структуре 7 подразделений. В этом году планируется оснастить отделения поликлиники аппаратами холтеровского мониторирования и проработать вопрос поставки нового передвижного флюорографа в следующем году.

О том, как за последние годы обновляется материально-техническая база учреждения, на встрече с коллективом рассказал главвврач поликлиники Юрий Чернышов: "В поликлинику поставлено современное оборудование — система эндоскопической визуализации, маммограф, цифровой рентген-аппарат, ультразвуковая система, ЛОР-установка, авторефрактометры. Для повышения оперативности мобильных медицинских бригад обновился автопарк — поставлены 9 автомобилей. Проведен капитальный ремонт входной зоны педиатрических отделений № 1, № 2, поликлинического отделения № 1. Также создан единый контакт-центр".

"Первичному звену здравоохранения на государственном уровне уделяется самое пристальное внимание. И на днях Президент Владимир Владимирович Путин сказал, что модернизация первичного звена продолжится. А значит мы получим ресурсы и продолжим улучшать медицинскую инфраструктуру. Создание условий для работы специалистов так же важно, как и повышение доступности и качества медицинской помощи для пациентов. Развитие амбулаторного звена — одна из самых значимых задач отрасли. Необходимо улучшить качество и увеличить количество профилактических мероприятий, обеспечить раннее выявление заболеваний, а значит своевременное оказание специализированной медпомощи и сохранение здоровья и жизни нашим пациентам. Медицинский работник сочетает функции и врача, и учителя, наставника. Просветительская миссия заключается в том, что медицинский работник должен быть примером для населения, развивать культуру профилактики, вакцинации и здоровьесберегающего поведения", — отметил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Руководитель ведомства поблагодарил коллектив поликлиники за работу во благо здоровья жителей и вручил награды сотрудникам.