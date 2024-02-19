В горбольницу Жигулевска поступило новое оборудование для ультразвуковой диагностики

В ГБУЗ СО "Жигулевская ЦГБ" поступили три аппарата ультразвуковой диагностики высокого и экспертного класса. Поставка оборудования стала возможной благодаря реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Самарской области" на 2014-2032 годы".

"Vivid 8" - это аппараты высокого уровня, оснащенные четырьмя датчиками, высокочувствительным допплером и расширенной кардиопрограммой, предназначенные для ультразвуковых исследований в кардиологии, ангиологии, хирургии, гинекологии, терапии и других. Все перечисленные свойства обеспечивают высокое качество изображения, благодаря чему увеличивается скорость и точность диагностики. Это особенно ценно при диагностике злокачественных заболеваний. Выявление онкологических заболеваний на ранней стадии позволит провести своевременное радикальное лечение и сохранить качество жизни пациенту.

Также в рамках этой программы в Жигулевскую больницу в феврале 2024 г. поставлены три автомобиля Lada Granta. "Расширение автомобильного парка Жигулевской больницы позволит улучшить доступность оказания первичной медико-санитарной помощи населению Жигулевска", - отметил главный врач Владимир Грунин.