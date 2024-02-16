Подрядчик, строивший поликлинику в Волгаре, получил "административку" за неподписанный акт приемки

В Самаре у прокуратуры возникли вопросы к подрядчику, строившему поликлинику в Куйбышевском районе.

В рамках реализации нацпроектов региональное Управление капитального строительства в мае 2021 г. заключило с ООО СК "Олимп" госконтракт на строительство в мкр. Волгарь поликлиники на 700 посещений. В феврале 2024 г. строительные-монтажные работы были уже полностью завершены. Однако акт приемка так и не был подписан, и поэтому объект не ввели в эксплуатацию в установленный контрактом срок — до 31 декабря 2023 года.

В отношении юридического лица и его директора возбудили административные дела по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом").