В онлайн-кинотеатре Wink.ru с 16 февраля 2024 года доступны все 14 серий масштабного шпионского детектива "ГДР (16+). Рассказываем, почему надо смотреть этот проект.

Производством сериала занималась кинокомпания "‎Всемирные Русские Студии"‎ совместно с "НМГ Студией", онлайн-кинотеатром Wink.ru и телеканалом НТВ при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Сериал пополнил линейку Wink Originals. С 26 февраля сериал начнет выходить на НТВ.

О сюжете

Действие "ГДР" разворачиваются осенью 1989 года. Главный герой сериала — советский разведчик Александр Нечаев, который после провала спецзадания вынужден отсиживаться в штаб-квартире Первого главного управления КГБ на скучной аналитической работе. Но однажды прекрасно владеющему немецким языком Нечаеву поручают проследить в Москве за труппой берлинского мюзик-холла: есть подозрение, что кто-то из артистов передаст секретную зашифрованную информацию американскому журналисту и, по совместительству, агенту ЦРУ. Это несложное задание — только завязка большой истории, и Нечаев втягивается в интриги и спецоперацию, организованную западными разведками.

Огромная империя — СССР — трещит по швам. Процессы распада сложившегося мирового порядка готовы смести все на своем пути. Нечаев оказывается в Берлине, который бурлит и ждет перемен. Происходящее приковывает внимание главных разведок мира. Их главный интерес — архивы Министерства госбезопасности ГДР (Штази) с досье на мировых политиков, данными об агентурной сети и другими секретами. Эти документы могут оказать кардинальное влияние на Европу, мировую политику в целом и сломать судьбы сотен тысяч людей. Время глобальных перемен бросает разведчику всё новые вызовы: трудно разобраться, кто твой друг, а кто враг, где помощь, а где подстава.

Как в настоящем шпионском детективе в "ГДР" есть яркие погони и перестрелки, элементы психологического триллера, роковая женщина и любовь, террористические группировки, неожиданные и опасные повороты, которые ставят жизни героев сериала на опасную грань.

Трейлер

Постер

О съемках

"ГДР" — это продолжение традиций советского и российского шпионского кино, но в то же время — новое слово в российской сериальной индустрии по масштабам и технологиям съемок.

164 съемочных дня в Москве, Калининградской области (Калининград, Зеленоградск, Светлогорск, Полесск, Правдинск, Черняховск, Балтийск, Гусев), а также в Белоруссии (Минск, Брест, Гродно), Германии и Турции. 98 актеров основного каста и более 6,8 тыс. актеров массовых сцен. Над постановкой и воплощением 167 трюковых сцен работали 363 каскадера. К созданию визуального ряда проекта привлекалось более 100 художников и декораторов. Всего над сериалом трудилось более 7,5 тыс. человек — это численность крупного завода.

Роль "ГДР" в сериале в основном исполнила Калининградская область, где снималось много зрелищных и сюжетообразующих сцен. Например, на территории гидроэлектростанции № 3 снималась сцена с затоплением автомобиля героев. Большинство автомобильных погонь также было отснято в этом регионе, так как здесь сохранились старые немецкие дороги с отреставрированным брусчатым покрытием. Проект получил рибейты от кинокомиссии Калининградской области.

Всего в процессе съемок было задействовано:

10 самолетов (МиГ-23, Ил-76, Ту-154, Cessna);

816 ретроавтомобилей, из них 40 — в трюковых сценах;

уникальный спецтранспорт — бронеавтомобиль Михаила Сергеевича Горбачева, автомобиль Morgan, пассажирский автобус IFA, пожарная машина;

9 мотоциклов, включая образец 1939 года.

Были созданы уникальные декорации в кинопарке Юрово — ковбойский городок киностудии DEFF, фрагмент Берлинской стены, улицы Берлина, контрольно-пропускной пункт между Западным и Восточным Берлином.

Фото со съемок

"Без сомнений, сериал "ГДР" — новый уровень в индустрии. Не припомню ничего подобного в этом жанре по масштабу и сложности съемок, количеству участников. Для нас это первый выход в совершенно новый, но очень зрелищный жанр — шпионского детектива-триллера. Сегодня есть запрос аудитории на рефлексию 1980-х, осмысление и поиск причин дальнейших событий. И "ГДР", конечно, в художественном преломлении, показывает эти мостики из прошлого в настоящее", — сказал генеральный директор видеосервиса Wink.ru и один из продюсеров сериала Антон Володькин.