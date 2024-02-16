В онлайн-кинотеатре Wink.ru с 16 февраля 2024 года доступны все 14 серий масштабного шпионского детектива "ГДР (16+). Рассказываем, почему надо смотреть этот проект.
Производством сериала занималась кинокомпания "Всемирные Русские Студии" совместно с "НМГ Студией", онлайн-кинотеатром Wink.ru и телеканалом НТВ при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Сериал пополнил линейку Wink Originals. С 26 февраля сериал начнет выходить на НТВ.
О сюжете
Действие "ГДР" разворачиваются осенью 1989 года. Главный герой сериала — советский разведчик Александр Нечаев, который после провала спецзадания вынужден отсиживаться в штаб-квартире Первого главного управления КГБ на скучной аналитической работе. Но однажды прекрасно владеющему немецким языком Нечаеву поручают проследить в Москве за труппой берлинского мюзик-холла: есть подозрение, что кто-то из артистов передаст секретную зашифрованную информацию американскому журналисту и, по совместительству, агенту ЦРУ. Это несложное задание — только завязка большой истории, и Нечаев втягивается в интриги и спецоперацию, организованную западными разведками.
Огромная империя — СССР — трещит по швам. Процессы распада сложившегося мирового порядка готовы смести все на своем пути. Нечаев оказывается в Берлине, который бурлит и ждет перемен. Происходящее приковывает внимание главных разведок мира. Их главный интерес — архивы Министерства госбезопасности ГДР (Штази) с досье на мировых политиков, данными об агентурной сети и другими секретами. Эти документы могут оказать кардинальное влияние на Европу, мировую политику в целом и сломать судьбы сотен тысяч людей. Время глобальных перемен бросает разведчику всё новые вызовы: трудно разобраться, кто твой друг, а кто враг, где помощь, а где подстава.
Как в настоящем шпионском детективе в "ГДР" есть яркие погони и перестрелки, элементы психологического триллера, роковая женщина и любовь, террористические группировки, неожиданные и опасные повороты, которые ставят жизни героев сериала на опасную грань.
О съемках
"ГДР" — это продолжение традиций советского и российского шпионского кино, но в то же время — новое слово в российской сериальной индустрии по масштабам и технологиям съемок.
164 съемочных дня в Москве, Калининградской области (Калининград, Зеленоградск, Светлогорск, Полесск, Правдинск, Черняховск, Балтийск, Гусев), а также в Белоруссии (Минск, Брест, Гродно), Германии и Турции. 98 актеров основного каста и более 6,8 тыс. актеров массовых сцен. Над постановкой и воплощением 167 трюковых сцен работали 363 каскадера. К созданию визуального ряда проекта привлекалось более 100 художников и декораторов. Всего над сериалом трудилось более 7,5 тыс. человек — это численность крупного завода.
Роль "ГДР" в сериале в основном исполнила Калининградская область, где снималось много зрелищных и сюжетообразующих сцен. Например, на территории гидроэлектростанции № 3 снималась сцена с затоплением автомобиля героев. Большинство автомобильных погонь также было отснято в этом регионе, так как здесь сохранились старые немецкие дороги с отреставрированным брусчатым покрытием. Проект получил рибейты от кинокомиссии Калининградской области.
Всего в процессе съемок было задействовано:
- 10 самолетов (МиГ-23, Ил-76, Ту-154, Cessna);
- 816 ретроавтомобилей, из них 40 — в трюковых сценах;
- уникальный спецтранспорт — бронеавтомобиль Михаила Сергеевича Горбачева, автомобиль Morgan, пассажирский автобус IFA, пожарная машина;
- 9 мотоциклов, включая образец 1939 года.
Были созданы уникальные декорации в кинопарке Юрово — ковбойский городок киностудии DEFF, фрагмент Берлинской стены, улицы Берлина, контрольно-пропускной пункт между Западным и Восточным Берлином.
"Без сомнений, сериал "ГДР" — новый уровень в индустрии. Не припомню ничего подобного в этом жанре по масштабу и сложности съемок, количеству участников. Для нас это первый выход в совершенно новый, но очень зрелищный жанр — шпионского детектива-триллера. Сегодня есть запрос аудитории на рефлексию 1980-х, осмысление и поиск причин дальнейших событий. И "ГДР", конечно, в художественном преломлении, показывает эти мостики из прошлого в настоящее", — сказал генеральный директор видеосервиса Wink.ru и один из продюсеров сериала Антон Володькин.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)