Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в финал турнира в Дохе

Анастасия Павлюченкова проиграла Елене Рыбакиной в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), сообщает championat.com. Поединок завершился со счетом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 28 минут. Обе теннисистки допустили пару двойных ошибок и выполнили две подачи навылет. Рыбакина превзошла Павлюченкову в реализации брейк-пойнтов — четыре из шести.

Ранее теннисистки встречались на корте в качестве соперниц один раз. Тогда победа осталась на счёту россиянки.