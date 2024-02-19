В музее Рязанова рассказали о лекциях, приуроченных ко Дню защитника Отечества

Коллектив музея Эльдара Рязанова подготовил специальную серию мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества (12+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В четверг, 22 февраля в 18:30 старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Ирина Янцен прочитает лекцию "Феномен массового участия советских женщин в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" (12+).

"День защитника Отечества воспринимается современными людьми преимущественно как мужской праздник. Однако история показывает, что у защитника Отечества нет пола. В качестве сестер милосердия, медсестер и врачей женщины участвовали в Крымской (1853-1856), русско-турецкой (1877-1878), русско-японской (1904-1905), Первой мировой (1914-1918) и Гражданской (1917-1922) войнах. По-настоящему массовой служба женщин в армии стала в годы Великой Отечественной войны — около миллиона советских женщин встало на защиту Родины. В их числе была и тетя Эльдара Рязанова — Ида Михайловна Шустерман", - сообщают организаторы.

Феномен массового участия советских женщин в вооруженной защите Родины является уникальным в истории мировых войн. В годы Второй мировой войны женщины стран союзников СССР и их противников не принимали активного участия в боевых действиях и не занимали должности боевых специалистов.

На лекции Ирина Янцен расскажет, как массовое участие советских женщин в Великой Отечественной войне стало возможным, был ли этот процесс случайностью или закономерной тенденцией, чем это явление было обусловлено и какие процессы ему предшествовали.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 15 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

В воскресенье, 25 февраля в 14:00 пройдет повтор интерактивной экскурсии "Запасная столица в ракурсе кинохроники" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник Музея Рязанова Вячеслав Вербовой.

С октября 1941 года по август 1943-го Куйбышев был "запасной столицей" Советского Союза. Сюда эвакуировали высшие органы власти, иностранные посольства, промышленные предприятия, культурную элиту и простых людей. Среди эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссера Эльдара Рязанова, которому тогда было 13 лет.

На экскурсии посетители узнают о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников.

В Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники, которая фиксировала жизнь "запасной столицы". На экскурсии у посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода: встречу Калинина с иностранными дипломатами, исполнение Шостаковичем Седьмой симфонии, празднование жителями Куйбышева Дня Победы 9 мая 1945 года.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено (не более 20 человек). Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.