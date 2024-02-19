В Самарской области определились победители школьной баскетбольной лиги "КЭС-баскет"

В Самарской области завершен очередной сезон школьной баскетбольной лиги "КЭС-баскет" —всероссийского соревнования по баскетболу между командами мальчиков и девочек. В сезоне приняли участие 394 команды из 247 образовательных организаций из всех муниципалитетов региона.

Всего в 17-м чемпионате школьной баскетбольной лиге в 2024 году участвуют 80 регионов России — это 17900 команд. Сезон посвящен легендарному советскому баскетболисту, олимпийскому чемпиону Сергею Белову, которому в этом году могло бы исполниться 80 лет.

В региональном финале в Самарской области встретились 16 команд — по 8 команд юношей и девушек — из 12 муниципалитетов: Новокуйбышевска, Отрадного, Самары, Сызрани, Тольятти, Алексеевского, Безенчукского, Большечерниговского, Волжского, Клявлинского, Красноярского, Ставропольского районов.

По результатам "финалов восьми" определились команды, которые разыграли медали регионального "КЭС-баскета".

В соревнованиях девочек в матче за третье место команда Алексеевской СОШ взяла верх над клявлинской школой № 2 имени Маскина — 55:34, а в финале команда лицея села Хрящевка с преимуществом в 5 очков обыграла баскетболисток школы № 10 из Отрадного — 65:60 и стала победителем соревнований.

Среди мальчиков в игре за бронзу команда самарской гимназии № 1 обыграла сызранскую гимназию — 71:53. Финал получился результативным: баскетболисты новокуйбышевской школы № 7 оказались сильнее команды лицея Хрящевки — 92:81 и выиграли трофей.

Команды-победительницы регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги в марте 2024 года сыграют в финале чемпионата ПФО, где будут бороться за путевки в суперфинал.

Проведение массового баскетбольного турнира среди школьников способствует решению одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", реализуемого по решению президента РФ Владимира Путина. В Самарской области работа по развитию спорта, созданию необходимой инфраструктуры, условий для подготовки спортсменов ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.