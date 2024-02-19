Министр энергетики РФ Николай Шульгинов оценил работу Центра мониторинга качества "Т Плюс"

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов положительно оценил работу Центра мониторинга качества "Т Плюс". Глава ведомства посетил его вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и генеральным директором энергокомпании Александром Вилесовым в рамках рабочей поездки в Самару.

Центр мониторинга качества создан в 2020 году и не имеет аналогов в России. Это современная онлайн-платформа, где консолидируется информация от разных сервисов "Т Плюс" по 42 городам 15 регионов: Тепловой справочной службы, системы мониторинга тепловых сетей и данные приборов учета потребителей. За показателями, которые выводятся на экраны, круглосуточно следит персонал Центра и при малейших отклонениях информирует профильные службы.

"Такой центр важен для отрасли в целом, потому что здесь собирается и обрабатывается большой массив данных о качестве услуг, в том числе поступающих от конечного потребителя. В результате компания оперативно реагирует на кризисные ситуации и эффективно решает их", — отметил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.