Wink.ru попал в Книгу рекордов России: премьера масштабного шпионского детектива "ГДР" состоялась в наибольшем количестве кинотеатров

Видеосервис Wink.ru 16 февраля 2024 года получил сертификат рекордсмена Книги рекордов России за самую большую киносериальную премьеру в стране. В 30 кинотеатрах от Калининграда до Владивостока прошли показы нового 14-серийного шпионского детектива "ГДР" (16+). Суммарно первые эпизоды в режиме офлайн увидели более 5 000 зрителей.

Первый уикэнд со дня цифровой премьеры "ГДР" показал высокий интерес к сериалу — в Wink.ru его уже посмотрели более 1 млн зрителей, выведя проект в число лидеров линейки Wink Originals. Также сегодня "ГДР" занял первую строчку в рейтинге популярных сериалов по версии сайта "Кинопоиска".

Фото с премьерных показов

"Для нас важно, чтобы контент, который мы производим, был близок каждому жителю нашей страны. Проводя допремьерные офлайн-показы мы максимально приближаем проекты к нашим зрителем в разных регионах России, буквально ломая четвертую стену между зрителем и контентом. И мы видим по результатам просмотров, что такой подход повышает интерес к премьерам, приводя в онлайн-кинотеатр новых зрителей. "ГДР" уже показывает очень хорошие цифры по просмотрам, и мы желаем проекту новых рекордов", — сказал директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru Александр Косарим.

"Я посетил три премьерных показа, в Москве, Калининграде и Красноярске, и очень жалею, что не смог побывать везде, так как сроки были довольно ограничены. Но я рад, что Wink сделал подобную акцию именно с сериалом "ГДР" и считаю, что это прекрасный старт для проекта", — поделился продюсер сериала Юрий Сапронов.

Все 14 серий нового проекта стали доступны подписчикам 16 февраля эксклюзивно на Wink.ru, а с 26 февраля проект начнет выходить в эфире телеканала НТВ. Сериал создан кинокомпанией "Всемирные русские студии" при участии НТВ, Wink, "НМГ Студии" и поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Главные роли в сериале исполнили Александр Горбатов, Дарья Урсуляк и Линда Лапиньш. Съемки проходили в Москве, Калининграде и области, Выборге, Берлине, Минске, Гродно, Бресте и Стамбуле. В производстве масштабной драмы были задействованы более 7,5 тыс. человек, в том числе 98 актеров основного каста и более 6,8 тыс. актеров массовых сцен. Над постановкой 167 трюковых сцен работали 363 каскадера, более 100 художников и декораторов были привлечены к созданию визуального ряда проекта. Также в процессе съемок были задействованы более 10 самолетов, 816 ретроавтомобилей, уникальный спецтранспорт вроде бронеавтомобиля Михаила Горбачева и 9 мотоциклов, включая модель 1939 года.

Действие "ГДР" разворачиваются осенью 1989 года. Огромная империя — СССР — трещит по швам. Процессы распада сложившегося мирового порядка готовы смести все на своем пути. Главный герой сериала — советский разведчик Александр Нечаев, который после провала спецзадания вынужден отсиживаться на скучной аналитической работе. Но однажды прекрасно владеющему немецким языком Нечаеву поручают проследить в Москве за труппой берлинского мюзик-холла: есть подозрение, что кто-то из артистов передаст секретную информацию. Это несложное задание — только завязка большой истории. Нечаев оказывается в Берлине, который бурлит и ждет перемен. Это приковывает внимание главных разведок мира. Их главный интерес — архивы Министерства госбезопасности ГДР (Штази) с досье на мировых политиков, данными об агентурной сети и другими секретами. Эти документы могут оказать кардинальное влияние на Европу, мировую политику в целом и сломать судьбы сотен тысяч людей. Время глобальных перемен бросает разведчику всё новые вызовы: трудно разобраться, кто твой друг, а кто враг, где помощь, а где хитроумная подстава.

Трейлер

Постер

Характер-постеры

Фото со съемок

О сериале "ГДР" (16+)

Производство: "Всемирные русские студии" при участии телекомпании НТВ, видеосервиса Wink.ru, "НМГ Студии" и поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (в линейке Wink Originals)

Количество серий: 14

Жанр: шпионский детектив, политический триллер

Режиссер-постановщик: Сергей Попов

Авторы сценария: Василий Павлов, Вячеслав Рогожкин, Юрий Бурносов, Андрей Житков, Юрий Сапронов

Оператор-постановщик: Гайк Киракосян

Художник-постановщик: Сергей Иванов

Продюсеры: Юрий Сапронов, Тимур Вайнштейн, Алексей Земский, Наталья Лазарева, Никита Сапронов

Продюсеры НМГС: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин

В ролях: Александр Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Кирилл Зайцев, Линда Лапиньш, Вадим Андреев, Евгений Кутянин, Геннадий Блинов, Елизавета Базыкина.