16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области планируют потратить 3 млрд рублей на ремонт нескольких муниципальных дорог ССК "Ладья" отсудила у московского ООО "Эксперт" 163,5 млн рублей В 2024 г. по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано более 180 км дорог Самарской области За пять лет в Самарской области по нацпроекту отремонтировано более 1,8 тыс. км дорог В 2024 г. в Самарской области отремонтируют несколько участков федеральных трасс

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Wink.ru попал в Книгу рекордов России: премьера масштабного шпионского детектива "ГДР" состоялась в наибольшем количестве кинотеатров

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Видеосервис Wink.ru 16 февраля 2024 года получил сертификат рекордсмена Книги рекордов России за самую большую киносериальную премьеру в стране. В 30 кинотеатрах от Калининграда до Владивостока прошли показы нового 14-серийного шпионского детектива "ГДР" (16+). Суммарно первые эпизоды в режиме офлайн увидели более 5 000 зрителей.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Первый уикэнд со дня цифровой премьеры "ГДР" показал высокий интерес к сериалу — в Wink.ru его уже посмотрели более 1 млн зрителей, выведя проект в число лидеров линейки Wink Originals. Также сегодня "ГДР" занял первую строчку в рейтинге популярных сериалов по версии сайта "Кинопоиска".

Фото с премьерных показов

"Для нас важно, чтобы контент, который мы производим, был близок каждому жителю нашей страны. Проводя допремьерные офлайн-показы мы максимально приближаем проекты к нашим зрителем в разных регионах России, буквально ломая четвертую стену между зрителем и контентом. И мы видим по результатам просмотров, что такой подход повышает интерес к премьерам, приводя в онлайн-кинотеатр новых зрителей. "ГДР" уже показывает очень хорошие цифры по просмотрам, и мы желаем проекту новых рекордов", — сказал директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru Александр Косарим.

"Я посетил три премьерных показа, в Москве, Калининграде и Красноярске, и очень жалею, что не смог побывать везде, так как сроки были довольно ограничены. Но я рад, что Wink сделал подобную акцию именно с сериалом "ГДР" и считаю, что это прекрасный старт для проекта", — поделился продюсер сериала Юрий Сапронов.

Все 14 серий нового проекта стали доступны подписчикам 16 февраля эксклюзивно на Wink.ru, а с 26 февраля проект начнет выходить в эфире телеканала НТВ. Сериал создан кинокомпанией "Всемирные русские студии" при участии НТВ, Wink, "НМГ Студии" и поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Главные роли в сериале исполнили Александр Горбатов, Дарья Урсуляк и Линда Лапиньш. Съемки проходили в Москве, Калининграде и области, Выборге, Берлине, Минске, Гродно, Бресте и Стамбуле. В производстве масштабной драмы были задействованы более 7,5 тыс. человек, в том числе 98 актеров основного каста и более 6,8 тыс. актеров массовых сцен. Над постановкой 167 трюковых сцен работали 363 каскадера, более 100 художников и декораторов были привлечены к созданию визуального ряда проекта. Также в процессе съемок были задействованы более 10 самолетов, 816 ретроавтомобилей, уникальный спецтранспорт вроде бронеавтомобиля Михаила Горбачева и 9 мотоциклов, включая модель 1939 года.

Действие "ГДР" разворачиваются осенью 1989 года. Огромная империя — СССР — трещит по швам. Процессы распада сложившегося мирового порядка готовы смести все на своем пути. Главный герой сериала — советский разведчик Александр Нечаев, который после провала спецзадания вынужден отсиживаться на скучной аналитической работе. Но однажды прекрасно владеющему немецким языком Нечаеву поручают проследить в Москве за труппой берлинского мюзик-холла: есть подозрение, что кто-то из артистов передаст секретную информацию. Это несложное задание — только завязка большой истории. Нечаев оказывается в Берлине, который бурлит и ждет перемен. Это приковывает внимание главных разведок мира. Их главный интерес — архивы Министерства госбезопасности ГДР (Штази) с досье на мировых политиков, данными об агентурной сети и другими секретами. Эти документы могут оказать кардинальное влияние на Европу, мировую политику в целом и сломать судьбы сотен тысяч людей. Время глобальных перемен бросает разведчику всё новые вызовы: трудно разобраться, кто твой друг, а кто враг, где помощь, а где хитроумная подстава.

Трейлер

Постер

Характер-постеры

Фото со съемок

О сериале "ГДР" (16+)

Производство: "Всемирные русские студии" при участии телекомпании НТВ, видеосервиса Wink.ru, "НМГ Студии" и поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru (в линейке Wink Originals)

Количество серий: 14

Жанр: шпионский детектив, политический триллер

Режиссер-постановщик: Сергей Попов

Авторы сценария: Василий Павлов, Вячеслав Рогожкин, Юрий Бурносов, Андрей Житков, Юрий Сапронов

Оператор-постановщик: Гайк Киракосян

Художник-постановщик: Сергей Иванов

Продюсеры: Юрий Сапронов, Тимур Вайнштейн, Алексей Земский, Наталья Лазарева, Никита Сапронов

Продюсеры НМГС: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин

В ролях: Александр Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Кирилл Зайцев, Линда Лапиньш, Вадим Андреев, Евгений Кутянин, Геннадий Блинов, Елизавета Базыкина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3