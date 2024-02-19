Отделение СФР по Самарской области оплатило 186 тыс. больничных по уходу за детьми в 2023 году

В 2023 г. Отделение Социального фонда России по Самарской области оплатило 186 616 детских больничных работающим гражданам на сумму свыше 1 млрд рублей.
"Оформить больничный может любой работающий член семьи (мама, папа, бабушка или другой родственник), который будет фактически ухаживать за ребенком. При болезни двух и более детей оформляется один электронный больничный, куда вписываются все дети", — отметила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.
По уходу за ребенком до восьми лет пособие выплачивается в 100% размере среднего заработка родителя. При лечении ребенка от востми до 15 лет в амбулаторных условиях первые 10 дней болезни оплачиваются с учетом страхового стажа родителя (60% — страховой стаж менее пяти лет, 80% — страховой стаж от пяти до восьми лет, 100% — страховой стаж более восьми лет), а все последующие дни оплачиваются в размере 50%. При лечении в стационаре все дни оплачиваются в зависимости от страхового стажа родителя.
Если ребенку менее семи лет, то родителю в течение года за весь период лечения будет оплачено не более 60 дней, от семи до 15 лет — оплачивается не более 45 дней (но не более 15 дней за один страховой случай). Если ребенок страдает заболеванием, которое указано в перечне приказа Минздрава РФ, оплачиваются 90 дней в году. При необходимости листок нетрудоспособности по уходу за ребенком может выдаваться попеременно каждому члену семьи в пределах сроков, указанных выше.
"Следует отметить, что для получения выплат работник должен быть официально трудоустроен и получать "белую" зарплату, с которой его работодатель уплачивает страховые взносы в Социальный фонд России", — добавила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас