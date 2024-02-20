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Музей-галерея "Заварка" приглашает самарцев на дрейф-прогулку по парку Дружбы

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 февраля музей-галерея "Заварка" приглашает гостей на прогулку-дрейф (16+) по парку Дружбы. Это возможность оказаться в месте, которое вдохновило команду музея на создание выставки "Человек и дерево", сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: галерея Заварка

Именно в парке Дружбы с 2017 года стали появляться необычные деревянные скульптуры (в том числе известные "Ангелы" и "Дама с собачкой") художника Сергея Ключникова, работы которого собраны в экспозиции. Благодаря деятельности мастера парк преобразился, став галереей под открытым небом.

Прогулка будет организована через практику дрейфа. Это не форма экскурсии, а прохождение разных мест с целью изучения их влияния на восприятие, получения впечатлений от этих пространств. Подобные практики часто проходят в игровой форме, с непосредственным взаимодействием в различных точках места с тем или иным городским объектом.

На дрейфе "Заварки" изучение психогеографии паркового пространства облегчит специальная "книжечка-бродилка". Участники попробуют понять и почувствовать, как определенная локация и искусство Сергея Ключникова влияют на человека и его поведение, интерпретировать работы художника и наделить их новыми смыслами.

Место встречи — вход в парк Дружбы. Начало — 13:00. Участники вместе с куратором выставки Кириллом Гуровым и научным сотрудником музея Анастасией Волынкиной рассмотрят разные части парка: погуляют в его "дикой" зоне, посетят забытые дома и беседки, увидят заброшенные аттракционы и места, наполненные людьми. Стоимость прогулки-дрейфа — 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 20 человек).

Требуется обязательная предварительная запись по ссылке.

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