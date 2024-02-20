АвтоВАЗ начал производство опытной партии Lada Largus в Ижевске

На предприятии "Лада Ижевск", входящем в группу АвтоВАЗ, начато производство опытной партии Lada Largus. Первыми пятью автомобилями, которые планируется произвести до конца текущей недели, станут коммерческие фургоны.
"Нашим специалистам удалось в кратчайшие сроки перенести оборудование по сборке Largus из Тольятти в Ижевск и провести пуско-наладочные работы. Теперь мы приступаем к сборке опытной партии, которая суммарно до мая составит около 80 автомобилей. На них будут отработаны технологии производства полного цикла, проведено обучение персонала, а также валидированы параметры и настройки оборудования. Наш завод "оживает" после паузы, мы набираем новый персонал на конкурентную заработную плату и подтверждаем планы с мая приступить к полномасштабному производству самого востребованного в стране легкого коммерческого автомобиля", - рассказал президент автозавода Максим Соколов.
Напомним, что решение о переносе производства Lada Largus с основной площадки в Тольятти на завод "Лада Ижевск" было принято в конце лета 2023 года. Это необходимо для высвобождения мощностей для выпуска новых моделей на платформе Lada Vesta в 2024–2026 годах.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы