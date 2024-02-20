АвтоВАЗ начал производство опытной партии Lada Largus в Ижевске

На предприятии "Лада Ижевск", входящем в группу АвтоВАЗ, начато производство опытной партии Lada Largus. Первыми пятью автомобилями, которые планируется произвести до конца текущей недели, станут коммерческие фургоны.

"Нашим специалистам удалось в кратчайшие сроки перенести оборудование по сборке Largus из Тольятти в Ижевск и провести пуско-наладочные работы. Теперь мы приступаем к сборке опытной партии, которая суммарно до мая составит около 80 автомобилей. На них будут отработаны технологии производства полного цикла, проведено обучение персонала, а также валидированы параметры и настройки оборудования. Наш завод "оживает" после паузы, мы набираем новый персонал на конкурентную заработную плату и подтверждаем планы с мая приступить к полномасштабному производству самого востребованного в стране легкого коммерческого автомобиля", - рассказал президент автозавода Максим Соколов.



Напомним, что решение о переносе производства Lada Largus с основной площадки в Тольятти на завод "Лада Ижевск" было принято в конце лета 2023 года. Это необходимо для высвобождения мощностей для выпуска новых моделей на платформе Lada Vesta в 2024–2026 годах.