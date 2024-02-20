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Муниципалитеты Экономическая политика

Суд заблокировал перевод полугектара зеленой зоны в Тольятти в частную собственность

ТОЛЬЯТТИ. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области отказал АО "Эко Дом" в регистрации перехода права собственности на земельный участок под бывшим пионерлагерем "Чайка" на Лесопарковом шоссе, 61 в Тольятти. На спорной площадке организация планирует реализовать проект коттеджной застройки NABOKOV life.

Территория площадью 52,3 тыс. кв. м была у компании на праве бессрочного пользования. В 2022 г. она приобрела землю по договору купли-продажи с городской администрацией без проведения торгов по льготной цене 2,5% кадастровой стоимости. Однако оформить собственность "Эко Дом" до сих пор не может - Росреестр отказывается регистрировать сделку. Причиной указывается несоответствие площади участка площади объектов капстроительства, которые принадлежат истцу. Речь идет о двухэтажном спальном корпусе (995,8 кв. м) 1973 года постройки и складских помещениях.

Кроме того,  независимая экспертиза сделала вывод о невозможности использования данного земельного участка для заявленных целей, а именно для дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений пионерского лагеря "Чайка". При этом судом другой юрисдикции установлено, что частнику необходимо только 28 тыс. кв. м для использования спального корпуса бывшего пионерлагеря. Отметим, что общая площадь застройки не превышает 9 тыс. кв. метров.

Арбитражный суд согласился с доводами Росреестра, включая и необоснованность продажи земли по льготной цене. Вместе с тем суд поставил под сомнение законность права бессрочного пользования землей.

Компания "Эко Дом" анонсирует строительство 20 вилл и 12 апартаментов в сосновом лесу, на берегу Волги на территории бывшего пионерлагеря "Чайка". Организация предлагает приобретение виллы и земельного участка. Инвестор обещает богатую инфраструктуру: пляжную зону, прогулочные дорожки, площадки для йоги и пляжного волейбола, пирс для немоторных лодок и сапов, видеонаблюдение, охрану.

По данным ИАС Seldon.Basis, АО "Эко Дом" зарегистрировано в Тольятти в 2002 году. Уставный капитал - 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - деятельность в области спорта. Выручки в 2022 г. компания не получила, чистый убыток составил 469 тыс. рублей. Директором "Эко Дома" является Инна Семенихина. В числе бывших собственников - экс-предправления обанкроченного ООО КБ "Эл банк" и в прошлом владелец АО "Фиа-банк" Анатолий Волошин, а также его партнеры по АО "Фиа-банк" (также банкрот) Александр Казаков и Сергей Кочура, Олег Воробьев. Все они вышли из капитала в 2021 году. Текущий собственник "Эко Дома" не указывается.

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