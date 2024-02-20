Илья Саморуков прочтет в Доме рока лекцию о рокерах в роли художников

В среду, 21 февраля, в 19:00 в Доме рока пройдет лекция "Рок-музыкант как художник" (12+).

Многие рок-музыканты (например, Джон Леннон) имели художественное образование. А занятие искусством порой приводит к желанию экспериментировать и вместо кисти взять в руки гитару. На лекции пойдет речь о том, как рок-музыка была связана с изобразительным искусством и как рокеры выступали в роли художников.

Лекцию читает кандидат филологических наук и культреггер Илья Саморуков.

Вход свободный.