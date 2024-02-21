В "Художественном" пройдет творческая встреча с актером, телеведущим Александром Ковтунцом

Старейший самарский кинотеатр "Художественный" продолжает серию творческих встреч с известными деятелями отечественного кинематографа. В среду, 21 февраля, в 14:00, на площадке ЦРК "Художественный" пройдет премьера семейной комедии "Быть" (12+). Достоинства картины зрители обсудят во время творческой встречи с актером, продюсером, телеведущим, общественным деятелем — Александром Ковтунцом.

Новый полнометражный фильм "Быть" — это история о современном молодом человеке, который является настоящим эгоистом, не хочет иметь детей, создавать семью и жестко конфликтует с отцом, а в конце фильма готов отдать жизнь за ближнего, спасая, тем самым, своих родителей, получая возможность создать семью. Только примирившись со своим отцом, он сам готов взять на себя эту роль.

О фильме расскажет режиссер, актер, продюсер, телеведущий Александр Ковтунец, президент общенациональной программы "В кругу семьи" и международного кинофестиваля "В кругу семьи", гендиректор киностудии детских и юношеских фильмов "Илья Муромец".