В "Художественном" пройдет творческая встреча с актером, телеведущим Александром Ковтунцом

Старейший самарский кинотеатр "Художественный" продолжает серию творческих встреч с известными деятелями отечественного кинематографа. В среду, 21 февраля, в 14:00, на площадке ЦРК "Художественный" пройдет премьера семейной комедии "Быть" (12+). Достоинства картины зрители обсудят во время творческой встречи с актером, продюсером, телеведущим, общественным деятелем — Александром Ковтунцом.
Новый полнометражный фильм "Быть" — это история о современном молодом человеке, который является настоящим эгоистом, не хочет иметь детей, создавать семью и жестко конфликтует с отцом, а в конце фильма готов отдать жизнь за ближнего, спасая, тем самым, своих родителей, получая возможность создать семью. Только примирившись со своим отцом, он сам готов взять на себя эту роль.
О фильме расскажет режиссер, актер, продюсер, телеведущий Александр Ковтунец, президент общенациональной программы "В кругу семьи" и международного кинофестиваля "В кругу семьи", гендиректор киностудии детских и юношеских фильмов "Илья Муромец".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?