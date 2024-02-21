ПСБ в Самаре выдал первый кредит по программе "Растем вместе!"

ПСБ выдал первый в Самаре кредит по программе "ПСБ Растем вместе!" предприятию агропромышленного комплекса (АПК). Финансирование на пополнение оборотных средств и сроком на 12 месяцев получила компания, занимающаяся производством и реализацией продукции растениеводства — пшеницы, кукурузы, ячменя и подсолнечника.

"В ПСБ сельхозпроизводителям доступен полный спектр финансовых услуг, в том числе специальные программы кредитования, которые позволяют получить финансирование по комфортным процентным ставкам и учитывают особенности отрасли, в первую очередь ее сезонность. Займ предприниматель может направить на пополнение оборотных средств, проведение сезонных работ, инвестиционные цели или рефинансировать ранее полученные кредиты", — отмечает Кирилл Грачев, заместитель регионального директора по среднему и малому бизнесу ДО "Самарский" ПСБ.

Программа кредитования АПК "ПСБ Растем вместе!" отличается упрощенной процедурой принятия решения по открытию лимита до 100 млн рублей, меньшим числом документов, запрашиваемых при рассмотрении заявки и проведении ежеквартального мониторинга. Сумма кредита — от 3 до 350 млн рублей — предоставляется на срок до 18 месяцев, процентная ставка рассчитывается индивидуально, но не превышает 5% годовых*.

ПСБ входит в число банков, участвующих в государственных программах льготного кредитования, в том числе и предприятий АПК, по линии Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства экономического развития РФ.

*Размер льготной процентной ставки определяется индивидуально, в пределах, установленных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 года № 1528. Максимальная сумма лимита — от 3 000 001 до 350 000 000 рублей. Срок кредитования — до 18 месяцев, при этом срок транша не более 12 месяцев. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3251.