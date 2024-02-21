Новикомбанк начинает сотрудничество с Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области"

Новикомбанк и Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" заключили ряд соглашений о сотрудничестве с целью расширения поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). В рамках этих соглашений фонд выступает в качестве поручителя по кредитным договорам и договорам банковских гарантий.

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, последовательно укрепляет свое положение на рынке банковского обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса, предлагая современную линейку продуктов и услуг. И теперь предпринимателям из Тюменской области доступны выгодные банковские продукты и инструменты господдержки для бизнеса от одного из самых надежных финансовых институтов нашей страны. В качестве гаранта исполнения заемщиками своих обязательств будет выступать Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области". Условия соглашений распространяются и на самозанятых.

"Подписанные соглашения помогут создать благоприятную инвестиционную атмосферу в Тюменской области и будут стимулировать развитие кредитования субъектов МСП. Кроме того, банк обеспечит комплексное информационное сопровождение клиентов", — заявила управляющая филиалом Новикомбанка в Челябинске Ирина Кудрякова.

Гарантийный фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" основан в марте 2013 года с целью создания возможностей для реализации инвестиционных проектов и программ. Его миссия — создавать благоприятные условия для эффективной деятельности предпринимательских структур тюменского региона.

"Ежегодное увеличение объемов предоставленных поручительств говорит о востребованности и эффективности программы фонда. В 2023 году сумма поручительств, выданных Гарантийным фондом Тюменской области, превысила 900 млн рублей. Спрос предпринимателей на этот вид поддержки только увеличивается, также выросло количество повторных обращений за последние годы — на 23%. Заключение соглашения с Новикомбанком позволит привлечь новых получателей поддержки, а для предпринимателей — расширит возможности для развития бизнеса под поручительство Инвестиционного агентства", — прокомментировала начальник отдела Гарантийного фонда Инвестагентства Мария Покалюхина.