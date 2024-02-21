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Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего — 2024" пройдет в Тульской области

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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XII Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего — 2024" пройдет в Тульской области с 23 июня по 3 июля. Об этом сообщил в своем телеграм-канале первый вице-президент Союза машиностроителей России, глава Комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Фото: предоставлено Новикомбанком

По словам Владимира Гутенева, принимая во внимание поставленные Президентом задачи по формированию технологического суверенитета, было принято решение трансформировать образовательный блок инженерного форума. Учебная программа будет направлена не только на приобретение фундаментальных и технических знаний и умений, но и на освоение междисциплинарных компетенций. Также 15 образовательных факультетов преобразованы в 6 кластеров.

"В программе форума "Инженеры будущего — 2024" традиционные направления будут усилены перспективными отраслями через призму реализации 10 ключевых мегапроектов, утвержденных председателем Правительства Михаилом Мишустиным", — пояснил первый вице-президент СоюзМаш.

Парламентарий добавил, что участники смогут получить сквозные компетенции по направлениям: беспилотные авиасистемы (БАС), квантовые и водородные технологии, цифровые технологии, блокчейн, нейротехнологии, искусственный интеллект и т. д.

"Уверен, что данные изменения принципов построения образовательных программ помогут сформировать универсальные проектные компетенции будущего у наших инженеров", — заключил Владимир Гутенев.

Предстоящий форум призван повысить престиж инженерного дела, мотивировать молодых сотрудников технического профиля на дальнейший профессиональный рост в выбранной профессии. Новикомбанк традиционно поддерживает инициативы СоюзМаш и Ростеха, направленные на проведение образовательных и профориентационных событий, выступая официальным партнером форума "Инженеры будущего". Также Новикомбанк учредил собственную номинацию "Инженерный авангард" для участников мероприятия. Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш.

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