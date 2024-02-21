В Тольятти таможенники "накрыли" склад с контрафактными сигаретами на 12 млн рублей

В Тольятти сотрудники Самарской таможни нашли более 93 тыс. пачек контрафактных сигарет.
Часть "табачки" была без маркировки, а часть - с, предположительно, поддельными акцизными марками. Стоимость изъятой продукции составляет 12 млн рублей. Всего на складе было около 100 наименований продукции, произведенной в России, Беларуси, Швейцарии, Киргизии, ОАЭ, Германии и других странах. На пачках были указаны торговые марки: Philip Morris, Winston, Dove, NZ, MAC, "Донской табак", Oris, Marlboro и другие.
Кроме того, таможенники нашли документы, согласно которым, товар незаконно продавали в табачных киосках.
После того как сигареты пройдут экспертизу, могут быть возбуждены уголовные дела по ст. 171.1 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка немаркированных табачных изделий") и ст. 327.1 УК РФ ("Использование для маркировки табачных изделий поддельных акцизных марок").
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..