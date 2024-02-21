16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти таможенники "накрыли" склад с контрафактными сигаретами на 12 млн рублей Двух самарцев обвиняют в организации вебкам-трансляций Закончено расследование по делу экс-замминистра здравоохранения области Асланбека Майрамукаева В Самаре закончили следствие по делу задержанного ФСБ с миллионами "для ГРУ" Судимую за торговлю наркотиками женщину задержали в Похвистневском районе при создании закладок

Преступления Происшествия

В Тольятти таможенники "накрыли" склад с контрафактными сигаретами на 12 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти сотрудники Самарской таможни нашли более 93 тыс. пачек контрафактных сигарет.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

Часть "табачки" была без маркировки, а часть - с, предположительно, поддельными акцизными марками. Стоимость изъятой продукции составляет 12 млн рублей. Всего на складе было около 100 наименований продукции, произведенной в России, Беларуси, Швейцарии, Киргизии, ОАЭ, Германии и других странах. На пачках были указаны торговые марки: Philip Morris, Winston, Dove, NZ, MAC, "Донской табак", Oris, Marlboro и другие.

Кроме того, таможенники нашли документы, согласно которым, товар незаконно продавали в табачных киосках.

После того как сигареты пройдут экспертизу, могут быть возбуждены уголовные дела по ст. 171.1 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка немаркированных табачных изделий") и ст. 327.1 УК РФ ("Использование для маркировки табачных изделий поддельных акцизных марок").

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3