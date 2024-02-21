В Тольятти спасли мужчину, который жил в канализационном колодце, сообщает "КП-Самара".
Накануне, 20 февраля, в соцсетях появился пост о мужчине, который живет в канализационном колодце у дома № 10 по бульвару Ленина в Тольятти. Подземный житель представился Александром и рассказал неравнодушным людям, как он там оказался. Тольяттинцы поведали его историю блогеру Антону Глетчерову, который помогает людям, попавшим в сложную ситуацию. Ему понадобилось около двух часов, чтобы найти родных мужчины.
"Я поехал на этот адрес, чтобы посмотреть на колодец, и даже не ожидал, что с первого раза найду там Александра, — рассказывает Антон Глетчеров. — Мужчина не может вспомнить, сколько точно живет под землей, но скитается уже многие годы".
Александр рассказал волонтерам, что живет в колодце, потому что там тепло в зимние холода. Он пообещал блогеру, что с удовольствием поедет с ним, если волонтеры найдут для него место в приюте, и даже пообещал, что начнет работать, чтобы оплачивать свои расходы.
"Могу сказать, что в момент, когда мы встретились, Александр не был пьян, разговаривал очень вежливо, без единого нецензурного слова, хотя выглядел очень нездоровым. Подписчики в комментариях предполагают, что речь мужчины заторможена из-за перенесенного на ногах инсульта, а желтоватый цвет лица говорит о проблемах с печенью", — рассказывает Антон Глетчеров.
Самое удивительно в этой истории, что уже через пару часов после того, как блогер опубликовал видео в сети, ему написали родственники Александра. Оказалось, что мужчина родом из Ульяновской области, ему 52 года. Однако его родные живут в разных городах страны: блогеру звонили и писали из Тольятти, Ульяновска и Москвы.
Как выяснилось, родственники Александра давно считали его погибшим. Они рассказали, что их близкий всегда много выпивал и бродяжничал, хотя оставался добрым, отзывчивым и работящим человеком. Около 15 лет назад Александра бросила жена, после чего он окончательно пропал. Родные решили, что он умер. Теперь родственники забрали мужчину к себе.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.