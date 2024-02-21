В Тольятти спасли мужчину, который жил в канализационном колодце, сообщает "КП-Самара".

Накануне, 20 февраля, в соцсетях появился пост о мужчине, который живет в канализационном колодце у дома № 10 по бульвару Ленина в Тольятти. Подземный житель представился Александром и рассказал неравнодушным людям, как он там оказался. Тольяттинцы поведали его историю блогеру Антону Глетчерову, который помогает людям, попавшим в сложную ситуацию. Ему понадобилось около двух часов, чтобы найти родных мужчины.

"Я поехал на этот адрес, чтобы посмотреть на колодец, и даже не ожидал, что с первого раза найду там Александра, — рассказывает Антон Глетчеров. — Мужчина не может вспомнить, сколько точно живет под землей, но скитается уже многие годы".

Александр рассказал волонтерам, что живет в колодце, потому что там тепло в зимние холода. Он пообещал блогеру, что с удовольствием поедет с ним, если волонтеры найдут для него место в приюте, и даже пообещал, что начнет работать, чтобы оплачивать свои расходы.

"Могу сказать, что в момент, когда мы встретились, Александр не был пьян, разговаривал очень вежливо, без единого нецензурного слова, хотя выглядел очень нездоровым. Подписчики в комментариях предполагают, что речь мужчины заторможена из-за перенесенного на ногах инсульта, а желтоватый цвет лица говорит о проблемах с печенью", — рассказывает Антон Глетчеров.

Самое удивительно в этой истории, что уже через пару часов после того, как блогер опубликовал видео в сети, ему написали родственники Александра. Оказалось, что мужчина родом из Ульяновской области, ему 52 года. Однако его родные живут в разных городах страны: блогеру звонили и писали из Тольятти, Ульяновска и Москвы.

Как выяснилось, родственники Александра давно считали его погибшим. Они рассказали, что их близкий всегда много выпивал и бродяжничал, хотя оставался добрым, отзывчивым и работящим человеком. Около 15 лет назад Александра бросила жена, после чего он окончательно пропал. Родные решили, что он умер. Теперь родственники забрали мужчину к себе.