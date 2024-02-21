В Самаре создают современные условия для пациентов областного госпиталя для ветеранов войн

За последние годы в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн им. О. Г. Яковлева открыли первично-сосудистое отделение для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В нем уже пролечили более 1000 пациентов. Кроме того, развивается гериатрическая служба, открыто отделение паллиативной медицинской помощи взрослому населению соматического профиля.
Также обновлено отделение медицинской реабилитации для участников специальной военной операции с нарушениями функций центральной нервной системы и пациентов других отделений — пролечено более 500 пациентов, в том числе 210 военнослужащих.
За последние пять лет в учреждение поставили более 400 единиц медицинской техники, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные, УЗИ аппараты, передвижной рентгеновский аппарат и оборудование для отделения реабилитации.
"При поддержке губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в госпитале создано новое отделение медицинской реабилитации. Помощь оказываем участникам специальной военной операции с нарушением функции центральной нервной системы, а также пациентам из других отделений госпиталя, которым требуются реабилитационные процедуры. Проведен капитальный ремонт отделения, закуплено более 100 единиц современного оборудования. Специалисты проводят полный комплекс мероприятий медицинского и психологического характера для восстановления функций организма пациентов. За время работы отделения реабилитации мы пролечили порядка 500 человек, среди которых участники спецоперации и члены их семей, а также пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения", — рассказал начальник госпиталя Александр Каширин.
Врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин с рабочим визитом посетил госпиталь, совместно с начальником госпиталя ознакомился с работой подразделений учреждения. Также в преддверии Дня Защитника Отечества Денис Бутолин поздравил с праздником участников специальной военной операции, которые сейчас проходят реабилитацию в медучреждении, поблагодарил их и передал памятные подарки от главы региона Дмитрия Азарова.
"Мы благодарны и признательны вам за мужество и героизм, исполнение долга по защите нашей родины. Желаем всем скорейшего восстановления, а мы со своей стороны окажем всю необходимую медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь и поддержку", — отметил Денис Бутолин.
В завершении встречи он поблагодарил коллектив госпиталя за их профессионализм и заботу, которые помогают в восстановлении пациентов и вручил награды специалистам учреждения.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас