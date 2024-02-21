Более 2200 человек в Самаре прошли диспансеризацию с начала года

В 2024 г. специалисты Самарской городской клинико-диагностической поликлиники № 14 планируют охватить профилактическими мероприятиями более 42 тыс. жителей. Диспансеризацию уже прошли свыше 2200 человек, а профилактический медосмотр — порядка 1407 пациентов.

"Профилактика — важный аспект в сохранении и поддержании здоровья пациентов. Наши врачи постоянно ведут работу с пациентами, приглашают их пройти диспансеризацию и профосмотр. Если есть возможность предупредить болезнь, нельзя пренебрегать этим", — уверена заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 14 Наталья Юркина.

Благодаря раннему выявлению заболеваний своевременная диспансеризация спасает жизни. И подтверждение этому не цифры, а истории жизни конкретных людей. Среди них и история пациентки поликлиники № 14. При диспансеризации она прошла исследование желудочно-кишечного тракта на скрытую кровь.

"Я скептически относилась к этому анализу, меня никогда не беспокоил кишечник. По итогам мне сообщили, что анализ положительный и необходимо обследоваться. Пришла к доктору с намерением писать отказ от всех обследований, но врач мне объяснил вероятные последствия, и я согласилась делать колоноскопию. Прошла обследование, да, не самая приятная процедура и готовиться нужно ответственно, но нужная, теперь я это знаю. У меня выявили рак кишечника. Начался мой непростой путь, но так как болезнь выявлена на первых стадиях, это дало мне огромные шансы на выздоровление. Сейчас я прохожу интенсивное лечение", — поделилась женщина.

Профилактические обследования являются основным способом выявления злокачественных новообразований на ранней стадии.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из важных направлений национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.