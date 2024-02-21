Более 2200 человек в Самаре прошли диспансеризацию с начала года

В 2024 г. специалисты Самарской городской клинико-диагностической поликлиники № 14 планируют охватить профилактическими мероприятиями более 42 тыс. жителей. Диспансеризацию уже прошли свыше 2200 человек, а профилактический медосмотр — порядка 1407 пациентов.
"Профилактика — важный аспект в сохранении и поддержании здоровья пациентов. Наши врачи постоянно ведут работу с пациентами, приглашают их пройти диспансеризацию и профосмотр. Если есть возможность предупредить болезнь, нельзя пренебрегать этим", — уверена заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 14 Наталья Юркина.
Благодаря раннему выявлению заболеваний своевременная диспансеризация спасает жизни. И подтверждение этому не цифры, а истории жизни конкретных людей. Среди них и история пациентки поликлиники № 14. При диспансеризации она прошла исследование желудочно-кишечного тракта на скрытую кровь.
"Я скептически относилась к этому анализу, меня никогда не беспокоил кишечник. По итогам мне сообщили, что анализ положительный и необходимо обследоваться. Пришла к доктору с намерением писать отказ от всех обследований, но врач мне объяснил вероятные последствия, и я согласилась делать колоноскопию. Прошла обследование, да, не самая приятная процедура и готовиться нужно ответственно, но нужная, теперь я это знаю. У меня выявили рак кишечника. Начался мой непростой путь, но так как болезнь выявлена на первых стадиях, это дало мне огромные шансы на выздоровление. Сейчас я прохожу интенсивное лечение", — поделилась женщина.
Профилактические обследования являются основным способом выявления злокачественных новообразований на ранней стадии.
Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из важных направлений национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас