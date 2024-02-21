Самарский региональный штаба Юных инспекторов получил высшую оценку на конкурсе "Десятилетие детства"

В понедельник, 19 февраля, в рамках Форума "Сильные идеи для нового времени" были подведены итоги конкурса социальных практик "Десятилетие детства", который провели "Агентство стратегических инициатив" совместно с Уполномоченным по правам ребенка Российской Федерации.

Конкурс проводился в восьми номинациях: "Безопасность детей", "Благополучие семей с детьми", "Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей", "Дети — детям", "Защита детей, оставшихся без попечения родителей", "Здоровьесбережение с детства" и "Качество жизни детей с ОВЗ, детей-инвалидов".

Практика самарских участников конкурса по пропаганде безопасного поведения на дорогах заслужила высшую оценку экспертов и стала победителем в номинации "Дети — детям".

"Участники конкурса делают много социально важных дел: помогают в лечении и реабилитации детей, сопровождении молодых взрослых с инвалидностью, поддерживают семьи в беде, развивают проекты для социализации детей-сирот, растят интерес школьников к истории и культуре России, науке и технике. Всего поступило более 5 тысяч практик. Для меня стало большой честью возглавить жюри конкурса, поучаствовать в отборе лучших, — отмечает на своей странице "ВКонтакте" уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова, — Награждала победителя в новой номинации "Дети — детям", созданной специально для инициативных подростков. Лучшей признали практику Никиты Спиридонова из Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества. Цель проекта — популяризация правил дорожного движения среди детей".

Главным достоинством самарского "ноу-хау" стало то, что школьникам о безопасности на дорогах рассказывают их ровесники. На протяжении ряда лет воспитанники Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества" в составе регионального Штаба юных инспекторов движения провели целый ряд мероприятий в школах области. Ребята рассказывали детям о правилах дорожного движения, проводили игры и беседы. Мальчиков и девочек в приметной синей униформе с надписью "ЮИД" можно было встретить на всех городских детских праздниках.

Практически еженедельно Центр профилактики детского дорожно-транспортного травматизма СОЦДЮТТ и его воспитанники проводят региональные акции для школьников и их родителей: ребята выходят на оживленные трассы области совместно с патрулями ГИБДД, объясняют водителям важность четкого соблюдения скоростного режима около образовательных учреждений, необходимость использования специальных удерживающих устройств для маленьких пассажиров и многое другое.

"Что такое современный мир детства? Это мир исключительных изменений. Динамичность, непредсказуемость, информационная насыщенность, появление новых технологий открывают новые возможности для развития наших детей. Но одновременно с этим эти изменения несут определенные угрозы. Как сказал Владимир Путин, забота о благополучии подрастающего поколения — это одна из приоритетных общенациональных задач, которые требуют совместных усилий как государства, так и гражданского общества", — сказала заместитель гендиректора Агентства стратегических инициатив Анна Сухова.

Сегодня ребята являются активными участниками мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные дороги РФ", направленных на формирование у школьников культуры безопасного поведения на дорогах. Работает в составе Штаба ЮИД и свой пресс-центр, который выпускает свою газету и ведет страницу в социальной сети "ВКонтакте".

Разумеется, успех самарских юных инспекторов движения был бы невозможен без постоянного внимания со стороны сотрудников Управления ГИБДД по Самарской области. Именно они являются постоянными участниками акций ЮИД, помогают ребятам в их увлекательной работе.

"Мы искренне рады успеху наших юных инспекторов движения, — отмечает исполняющий обязанности директора СОЦДЮТТ Багдат Тукабайов, — они действительно заслужили эту победу. Надо помнить, что ежедневная работа по пропаганде безопасного поведения на дорогах обеспечивает сохранность здоровья и жизни подрастающего поколения. А это самое важное! Большое спасибо нашим партнерам — сотрудникам ГИБДД за постоянное внимание и совместную работу!"