"Т Плюс" приняла участие в Дне энергетики на Международной выставке "Россия"

"Т Плюс" познакомила гостей Международной выставки "Россия" с историей старейшей станции Поволжья — Самарской ГРЭС. В рамках форума национальных достижений "Энергетика", который прошел на ВДНХ 20 февраля, на стенде Самарской области энергетики рассказали посетителям о секретах создания знаменитого памятника "Кошка на батарее".

В течение дня сотрудники Самарского филиала "Т Плюс" при поддержке агентства "АРТ-экскурсии Самара" проводили увлекательные лекции и викторины с призами для всех участников. В центре рассказа — прошлое, настоящее и будущее региона. Для многочисленных посетителей стали открытием достопримечательности Самары, многие из которых, так или иначе, связаны с отраслью энергетики.

В частности, гостям из других регионов страны понравился памятник "Кошка на батарее", посвященный 150-летию изобретения отопительного радиатора и установленный на проходной Самарской ГРЭС (ПАО "Т Плюс"). На стенде региона они смогли подробнее узнать о создании знаменитой кошки, а также о проекте "Общее решение", который стал визуальным путеводителем по Самарской области и также украсил забор старейшей электростанции Поволжья.

"Посетители выставки смогли принять участие в творческом мастер-классе по росписи деревянных подставок для смартфонов. Красочные подарки вместе с тематическими значками "Самара Котическая" и интересными фактами о развитии энергетики региона останутся приятным воспоминанием для каждого гостя мероприятия", — отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

На форуме национальных достижений "Энергетика" компания "Т Плюс" представила тематические активности сразу на трех площадках — стендах Самарской области, а также республик Мордовия и Коми.