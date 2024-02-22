В Самарской области из-за аномальных морозов объявлен желтый уровень опасности

В Приволжском УГМС в связи с аномальными холодами в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности в период с 22 по 26 февраля.

"В период с 22 по 26 февраля местами по Самарской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 и более градусов. Минимальная температура воздуха в ночные часы местами до -25, -31 градуса", - отмечается в сообщении.

В четверг, 22 числа, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный, 2...7 м/с. Температура воздуха -10...-12 °C.

23 февраля в Самарской области сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, южный, 2...7 м/с. Ночная температура воздуха -20...-25 °C, местами по области до -30°C. Днем столбик термометра поднимется до -10...-15 °C.

В субботу, 24 числа, в регионе по-прежнему будет малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2...7 м/с. Температура воздуха ночью -20...-25 °C, местами по области до -30°C, днем -10...-15 °C.

25 и 26 февраля в регионе сохранится малая облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, 2...7 м/с. Температура воздуха в ночные часы -18...-23 °C, местами по области -24...-29°C, в дневные -8...-13 °C.