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Музеи и выставки Культура

В Музее модерна расскажут о декадентском движении в культуре XIX века

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 февраля, в 16:00 в музее Модерна пройдет лекция "Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века" в рамках выставки "Мистицизм" (12+). Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

На лекции рассмотрят декадентское движение в культуре XIX века и расскажут о декадентстве как об эстетической форме познания мира.

Для декадентов было важно постижение природы искусства, они провозглашали самоценность художественного высказывания. Эстетизация повседневности для них была краеугольным камнем, эстетическое выше этического.

Романы-перевертыши, роковые женщины, использование образов, взятых не у природы, а у искусства, мода, пессимизм и эксцентричные выходы - все это культура декадентов, которая завершила XIX век и стала почвой для эпохи модерна.

Лекцию прочитает заведующая Музеем модерна, искусствовед Ирина Свиридова.

Количество мест ограниченно, подробная информация - по телефону +7 (846) 333-24-98.

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