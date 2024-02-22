В Музее модерна расскажут о декадентском движении в культуре XIX века

В воскресенье, 25 февраля, в 16:00 в музее Модерна пройдет лекция "Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века" в рамках выставки "Мистицизм" (12+). Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

На лекции рассмотрят декадентское движение в культуре XIX века и расскажут о декадентстве как об эстетической форме познания мира.

Для декадентов было важно постижение природы искусства, они провозглашали самоценность художественного высказывания. Эстетизация повседневности для них была краеугольным камнем, эстетическое выше этического.



Романы-перевертыши, роковые женщины, использование образов, взятых не у природы, а у искусства, мода, пессимизм и эксцентричные выходы - все это культура декадентов, которая завершила XIX век и стала почвой для эпохи модерна.

Лекцию прочитает заведующая Музеем модерна, искусствовед Ирина Свиридова.



Количество мест ограниченно, подробная информация - по телефону +7 (846) 333-24-98.