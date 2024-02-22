Медицинская санитарная часть (МСЧ) № 7 ТОАЗа вошла в число победителей регионального конкурса "Клиника года — 2023", который ежегодно проводит медиахолдинг "Комсомольская правда". Оториноларинголог МСЧ предприятия Анна Лермонтова получила звание "Врач года".
Медики "Тольяттиазота" становятся лауреатами премии второй раз подряд. В прошлом году медсанчасть № 7 дебютировала в номинации "За высокие достижения в области корпоративной медицины", в 2024 году — "За многофункциональный подход и клиентский сервис".
Лечебное учреждение функционирует на территории промплощадки ТОАЗа в шаговой доступности от производственных цехов. Любой сотрудник может обратиться в МСЧ за консультацией, оперативной врачебной помощью или рекомендациями по профилактике заболеваний практически без отрыва от рабочего процесса. В штате МСЧ № 7 работает 50 специалистов разных медицинских профессий: как узкие специалисты, так и врачи широкого профиля.
В МСЧ созданы комфортные условия для выполнения медицинских назначений и восстановительного лечения: действуют прививочный и физиотерапевтический кабинеты, дневной стационар, помещения для массажа и лечебной физической культуры. Организована работа круглосуточного фельдшерского пункта, в распоряжении которого есть машина для экстренных вызовов и оказания помощи.
Анна Лермонтова, получившая звание "Врач года", в профессии 27 лет. Ключевое внимание она уделяет профилактике заболеваний, а также постоянно следит за достижениями медицины в своей области.
"Тольяттиазот" является социально ориентированным предприятием, деятельность которого направлена в том числе и на обеспечение трудового коллектива всеми необходимыми мерами поддержки. В медсанчасти компании используются самые передовые достижения в области здравоохранения. Она укомплектована современным диагностическим и лечебным оборудованием, а ее сотрудники — высококвалифицированные специалисты. В 2023 году медицинское учреждение ТОАЗа уже становилось победителем престижных премий. Лидирующие позиции МСЧ заняла в муниципальном этапе общественной акции "Народное признание" и региональном этапе федеральной премии "Мы вместе". Наш приоритет — здоровье сотрудников предприятия. Поздравляю коллектив МСЧ № 7 с заслуженной победой", — прокомментировал главный врач МСЧ № 7 Александр Пополитов.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас