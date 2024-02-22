Медицинская санитарная часть (МСЧ) № 7 ТОАЗа вошла в число победителей регионального конкурса "Клиника года — 2023", который ежегодно проводит медиахолдинг "Комсомольская правда". Оториноларинголог МСЧ предприятия Анна Лермонтова получила звание "Врач года".

Медики "Тольяттиазота" становятся лауреатами премии второй раз подряд. В прошлом году медсанчасть № 7 дебютировала в номинации "За высокие достижения в области корпоративной медицины", в 2024 году — "За многофункциональный подход и клиентский сервис".

Лечебное учреждение функционирует на территории промплощадки ТОАЗа в шаговой доступности от производственных цехов. Любой сотрудник может обратиться в МСЧ за консультацией, оперативной врачебной помощью или рекомендациями по профилактике заболеваний практически без отрыва от рабочего процесса. В штате МСЧ № 7 работает 50 специалистов разных медицинских профессий: как узкие специалисты, так и врачи широкого профиля.

В МСЧ созданы комфортные условия для выполнения медицинских назначений и восстановительного лечения: действуют прививочный и физиотерапевтический кабинеты, дневной стационар, помещения для массажа и лечебной физической культуры. Организована работа круглосуточного фельдшерского пункта, в распоряжении которого есть машина для экстренных вызовов и оказания помощи.

Анна Лермонтова, получившая звание "Врач года", в профессии 27 лет. Ключевое внимание она уделяет профилактике заболеваний, а также постоянно следит за достижениями медицины в своей области.

"Тольяттиазот" является социально ориентированным предприятием, деятельность которого направлена в том числе и на обеспечение трудового коллектива всеми необходимыми мерами поддержки. В медсанчасти компании используются самые передовые достижения в области здравоохранения. Она укомплектована современным диагностическим и лечебным оборудованием, а ее сотрудники — высококвалифицированные специалисты. В 2023 году медицинское учреждение ТОАЗа уже становилось победителем престижных премий. Лидирующие позиции МСЧ заняла в муниципальном этапе общественной акции "Народное признание" и региональном этапе федеральной премии "Мы вместе". Наш приоритет — здоровье сотрудников предприятия. Поздравляю коллектив МСЧ № 7 с заслуженной победой", — прокомментировал главный врач МСЧ № 7 Александр Пополитов.