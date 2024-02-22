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Здравоохранение Общество

Диспансеризация помогает контролировать состояние сердца и сосудов

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Диспансеризация и профосмотр включают ряд медицинских процедур и исследований, которые помогают выявить болезни системы кровообращения и оценить общее состояние сердца и сосудов.

В основе диспансеризации лежит комплексный подход, включающий:
— Опрос (анкетирование), измерение роста, массы тела, окружности талии, расчет индекса массы тела
— Определение сердечно-сосудистого риска
— Измерение артериального давления для выявления гипертонии или гипотонии
— Лабораторные исследования: забор крови для анализа уровня холестерина и глюкозы.
— Электрокардиография (ЭКГ): проводится запись электрической активности сердца, которая может помочь выявить аритмии, ишемию и другие сердечные проблемы.

При выявлении подозрений на наличие сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от симптомов и риска врач может назначить дополнительные исследования, такие как нагрузочные тесты, ЭХОКГ, исследование сосудов головы и шеи и др.

"Регулярное прохождение диспансеризации позволяет контролировать состояние сердца и сосудов, а также своевременно начинать лечение при необходимости. Всем следует проходить диспансеризацию регулярно, а особенно людям с факторами риска — наследственность, курение, сахарный диабет, высокий уровень холестерина", — подчеркивает заведующая организационно-методическим отделом Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В. П. Полякова, врач-кардиолог Инна Скрипник.

Диспансеризация и профилактические осмотры помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, когда они еще не вызывают явных симптомов. Своевременное лечение сердечно-сосудистых заболеваний уменьшает риск развития осложнений — инфаркта миокарда, инсульта или сердечной недостаточности.
"Для поддержаниия здоровья сердца и сосудов также важно вести здоровый образ жизни: правильное питание, регулярная физическая активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем, управление стрессом", — напоминает специалист.

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