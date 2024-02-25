В Самаре прошел "Бокс на Волге" между командами общества "Динамо" и сборной мира

В воскресенье, 25 февраля, в самарском Дворце спорта им. Владимира Высоцкого, построенного благодаря федеральной программе "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина, состоялась международная матчевая встреча "Бокс на Волге". На ринге встретились команды "Динамо" и сборная мира. Участников боев и зрителей поприветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Вновь в Самаре большой бокс - "Бокс на Волге", который уже стал традиционным для нашего региона. Мы вновь рады принимать бойцов самого высокого уровня. Но за этот матч я отдельно хотел бы поблагодарить легендарное общество "Динамо" и лично его председателя Анатолия Николаевича Гулевского, который принял решение и сегодня всем защитникам Отечества, всем любителям спорта подарил этот праздник большого мастерства, мужества, праздник спорта, бокса", - отметил глава региона.

Инициатором международных матчевых встреч по боксу выступило Общество "Динамо" при поддержке правительства региона. В рамках боксерского вечера прошли семь поединков в различных весовых категориях.

Председатель Общества "Динамо" Анатолий Гулевский отметил, что сегодня внимание спортивной общественности Самары и всей России было приковано к масштабному празднику, который прошел в легендарном Дворце спорта им. Владимира Высоцкого.

"В нашем Обществе бокс существует практически с самого основания. Это было сто лет назад, в 1923 году. И сегодняшние спортсмены "Динамо", которые стоят перед нами, - это последователи тех великих динамовцев, олимпийских чемпионов, призеров мира, Европы, чемпионов Советского Союза и России, сильнейшие боксеры легендарного Общества. Нашим спортсменам сегодня противостояли не менее серьезные соперники - сборная мира. Боксерская общественность следила за каждым и я думаю, что сегодняшние поединки добавили много красоты и азарта", - считает он.

Анатолий Гулевский поблагодарил Федерацию бокса России и лично губернатора Дмитрия Азарова за прекрасную организацию турнира, отметив высокий уровень его проведения. Важно отметить, что Федерация бокса Самарской области признана одной из лучших в стране, за что и получила специальную награду.

"Самара - поистине боксерский город, который ежегодно радует российских любителей спорта хорошим и качественным боксом. В начале года состоялся форум Федерации бокса России, на котором отмечали лучшие региональные общественные организации и в их числе Федерация бокса Самарской области. В Самаре проводится очень много соревнований высшего уровня, а это один из показателей, влияющих на результат", - отметил двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко и поблагодарил руководство региона за развитие бокса.

Вопреки ограничениям, которые налагаются на спортсменов со стороны недружественных стран, Россия в целом и Самарская область в частности продолжает оставаться надежным партнером международного спортивного сообщества, а также открытой и гостеприимной площадкой для проведения международных соревнований.

В числе участников сборной команды "Динамо" - призер чемпионата мира, победитель Кубка России 2024 года Эдмон Худоян, финалист чемпионата России 2022 и 2023 годов Илья Попов, трехкратный победитель первенства России, двукратный чемпион Европы Александр Зырянов, победитель Приволжского федерального округа, серебряный призер первенства России Ильдар Минсафин, чемпион России, победитель Кубка России 2024 года Игорь Свиридченков, чемпион России, финалист Кубка России 2024 года, чемпион МВД России 2023 года Сергей Сергеев и двукратный чемпион России Ярослав Дороничев.

"Традиция матчевых встреч "Бокс на Волге" продолжается и сегодня представляет один из самых сильнейших составов - они все являются призерами чемпионатов. Я переживал за судьбу команды "Динамо", которая представляла Россию. Сегодня были очень зрелищные бои, - подчеркнул спортивный менеджер, промоутер, один из организаторов боев Владимир Хрюнов. - Мне нравится Дворец спорта и хочется, чтобы здесь все время проходили какие-то события с кипящими эмоциями. С правительством региона у нас сложилось взаимодействие, и считаю, что Самара - лучший регион с точки зрения организации подобных событий".

Противостояли "Динамо" именитые боксеры из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана и Центральноафриканской Республики. Поединки проходили по правилам профессионального бокса - четыре раунда по три минуты. Соревнования такого уровня не только зрелищны, но и привлекают к активному здоровому образу жизни юных спортсменов.

Как отмечают тренеры, именно после масштабных матчей, будь то футбол, баскетбол или бокс, в секции приходит много юных спортсменов.

За мастерством спортсменов следили и профессиональные боксеры. Сегодня среди почетных гостей - Кевин Джонсон. Напомним, совсем недавно он получил российское гражданство и планирует жить в Самаре.

"Прежде всего я испытал непередаваемые ощущения от проведения такого события. Обычно я нахожусь за кулисами, разогреваюсь перед боем, слушая музыку, а сегодня мне выпал шанс стать частью зрительской аудитории. Молодым спортсменам всегда нужна поддержка, и сегодня мое сердце было с ними. Организация боев - на самом высоком уровне", - отметил боксер. Кевин Джонсон добавил, что после переезда в Самару будет еще больше работать, чтобы стать более успешным в России.

Матчевая встреча объединила боксеров дружественных стран и послужила укреплению национальной системы спорта. По итогам всех боев в матчевой встрече "Бокс на Волге" команда "Динамо" победила сборную мира. "Мы благодарим настоящих мужчин, бойцов за подаренное нам сегодня зрелище. Было мастерство, мужество, самоотверженность, были победы", - считает Дмитрий Азаров. Губернатор отдельно поприветствовал спортсменов сборной мира и пригласил их к участию в других турнирах по боксу на Самарской земле.