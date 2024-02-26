Более 4,7 тыс. сел и деревень стали цифровыми: "Ростелеком" подвел итоги реализации проекта УЦН 2.0 в 2023 году

В 2023 году надежную голосовую связь и скоростной мобильный интернет получили 2 853 малых населенных пункта по всей стране, 30 из них на территории Самарской области — "Ростелеком" подвел итоги выполнения второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0). Реализация проекта ведется в соответствии с контрактом Минцифры России с "Ростелекомом".
Всего с 2021 года, когда стартовал второй этап проекта, качественное мобильное покрытие стандартов 2G/4G обеспечено уже в 4 709 селах, поселках, деревнях, станицах и аулах, в которых проживает от 100 до 500 человек. Для подключения базовых станций проложено более 17 тыс. км новых волоконно-оптических линий связи, что обеспечивает высокую скорость мобильного интернета. Около 50 000 жителей 116 малых населенных пунктов нашей губернии получили возможность пользоваться скоростным интернетом и голосовыми вызовами.
"Специалисты, которые занимаются стройкой и логистикой проекта УЦН 2.0, как всегда в 2023 году преодолевали не только технические, но и природно-климатические препятствия. Чтобы представить масштаб: расстояние между самыми западной и восточной точками проекта составляет 6 589 км, а между северной и южной — 3 569 км. Для доставки оборудования к месту установки использовались вертолеты, вездеходы и сани, суда ледокольного класса и катера. Радость и искренняя благодарность жителей малых сел и деревень, когда у них появляется мобильная связь и интернет — вот что по-настоящему вдохновляет всех участников проекта на дальнейшую работу. Это не просто важнейший инфраструктурный, но и социальный проект, который нужен миллионам наших людей", — подчеркнул президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
География проекта:
- самая западная точка — поселок Лесное в Калининградской области;
- самая восточная точка — национальное село Энмелен на Чукотке;
- самая южная точка — село Меджах в Дагестане;
- самая северная точка — поселок Рогачево на острове Новая Земля;
- самая высокогорная базовая станция — село Хебатли в Дагестане (2 035 м над уровнем моря);
- самая удаленная от административного центра региона точка — национальный поселок Усть-Авам на Таймыре, он расположен в 1 673 км от Красноярска.
В 2023 году успешно завершена реализация проекта УЦН 2.0 в Мурманской и Сахалинской областях. Там услуги мобильной связи доступны уже в 100% сельских поселений от 100 до 500 человек.
Перечень населенных пунктов, где устанавливаются базовые станции, определяется Минцифры России на основании открытого голосования, которое проводится в том числе на портале Госуслуг. Список населенных пунктов, уже подключенных по проекту, доступен на сайте "Ростелекома". Адресный перечень на 2024 год по итогам голосования уже готов — в него вошли 1 481 поселение. А до 2030 года мобильная связь должна появиться в 24 тыс. населенных пунктов.
Мобильный оператор Tele2 выступает центром компетенций в группе компаний "Ростелеком" по реализации проекта УЦН 2.0: проводит радиочастотное планирование, координирует строительство и пуско-наладочные работы по базовым станциям.
На самых удаленных и труднодоступных территориях страны, где прокладка наземных ВОЛС технически невозможна, для подключения базовых станций в виде исключения используется спутниковая связь, организованная при участии компании "РТКОММ". Всего в 2023 через спутниковые каналы было подключено 82 базовые станции в населенных пунктах Ненецкого и Чукотского автономных округов, Республик Саха (Якутия) и Тыва, Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Кемеровской, Магаданской, Мурманской, Томской и Тюменской областей.
Впервые в 2023 году "Ростелеком" по заявкам от других мобильных операторов предоставил им возможность оказывать услуги своим абонентам на базовых станциях, построенных по проекту УЦН 2.0.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)