Более 4,7 тыс. сел и деревень стали цифровыми: "Ростелеком" подвел итоги реализации проекта УЦН 2.0 в 2023 году

В 2023 году надежную голосовую связь и скоростной мобильный интернет получили 2 853 малых населенных пункта по всей стране, 30 из них на территории Самарской области — "Ростелеком" подвел итоги выполнения второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0). Реализация проекта ведется в соответствии с контрактом Минцифры России с "Ростелекомом".

Всего с 2021 года, когда стартовал второй этап проекта, качественное мобильное покрытие стандартов 2G/4G обеспечено уже в 4 709 селах, поселках, деревнях, станицах и аулах, в которых проживает от 100 до 500 человек. Для подключения базовых станций проложено более 17 тыс. км новых волоконно-оптических линий связи, что обеспечивает высокую скорость мобильного интернета. Около 50 000 жителей 116 малых населенных пунктов нашей губернии получили возможность пользоваться скоростным интернетом и голосовыми вызовами.

"Специалисты, которые занимаются стройкой и логистикой проекта УЦН 2.0, как всегда в 2023 году преодолевали не только технические, но и природно-климатические препятствия. Чтобы представить масштаб: расстояние между самыми западной и восточной точками проекта составляет 6 589 км, а между северной и южной — 3 569 км. Для доставки оборудования к месту установки использовались вертолеты, вездеходы и сани, суда ледокольного класса и катера. Радость и искренняя благодарность жителей малых сел и деревень, когда у них появляется мобильная связь и интернет — вот что по-настоящему вдохновляет всех участников проекта на дальнейшую работу. Это не просто важнейший инфраструктурный, но и социальный проект, который нужен миллионам наших людей", — подчеркнул президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

География проекта:

самая западная точка — поселок Лесное в Калининградской области;

самая восточная точка — национальное село Энмелен на Чукотке;

самая южная точка — село Меджах в Дагестане;

самая северная точка — поселок Рогачево на острове Новая Земля;

самая высокогорная базовая станция — село Хебатли в Дагестане (2 035 м над уровнем моря);

самая удаленная от административного центра региона точка — национальный поселок Усть-Авам на Таймыре, он расположен в 1 673 км от Красноярска.

В 2023 году успешно завершена реализация проекта УЦН 2.0 в Мурманской и Сахалинской областях. Там услуги мобильной связи доступны уже в 100% сельских поселений от 100 до 500 человек.

Перечень населенных пунктов, где устанавливаются базовые станции, определяется Минцифры России на основании открытого голосования, которое проводится в том числе на портале Госуслуг. Список населенных пунктов, уже подключенных по проекту, доступен на сайте "Ростелекома". Адресный перечень на 2024 год по итогам голосования уже готов — в него вошли 1 481 поселение. А до 2030 года мобильная связь должна появиться в 24 тыс. населенных пунктов.

Мобильный оператор Tele2 выступает центром компетенций в группе компаний "Ростелеком" по реализации проекта УЦН 2.0: проводит радиочастотное планирование, координирует строительство и пуско-наладочные работы по базовым станциям.

На самых удаленных и труднодоступных территориях страны, где прокладка наземных ВОЛС технически невозможна, для подключения базовых станций в виде исключения используется спутниковая связь, организованная при участии компании "РТКОММ". Всего в 2023 через спутниковые каналы было подключено 82 базовые станции в населенных пунктах Ненецкого и Чукотского автономных округов, Республик Саха (Якутия) и Тыва, Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Кемеровской, Магаданской, Мурманской, Томской и Тюменской областей.

Впервые в 2023 году "Ростелеком" по заявкам от других мобильных операторов предоставил им возможность оказывать услуги своим абонентам на базовых станциях, построенных по проекту УЦН 2.0.