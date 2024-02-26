"Ростелеком" подключил интерактивное ТВ военному госпиталю Самары

"Ростелеком" запустил интерактивное ТВ в военном госпитале № 426 в Самаре. Специалисты компании проложили до двух корпусов лечебного учреждения волоконно-оптические линии связи, смонтировали локальную сеть на всех этажах хирургических отделений и установили 60 телевизионных приставок в палатах пациентов.

Анастасия Толочная, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами:

"Пациентам доступны 76 эфирных, развлекательных и бизнес-каналов, в том числе в HD-формате. Чаще всего они смотрят новости и кинофильмы".

Интерактивное ТВ обладает целым рядом преимуществ. Качество сигнала не зависит от погодных условий. Каждую передачу или фильм сопровождает встроенное описание. Можно воспользоваться функциями записи, паузы и перемотки

Михаил Игнатов, начальник ФГБУ "426 военный госпиталь":

"Успешное лечение и реабилитация наших пациентов во многом зависят от их эмоционального состояния. Просмотр хороших фильмов и телевизионных программ помогает создать благоприятную атмосферу для поднятия настроения раненых".

Подключить сервис можно через приложение на телевизорах Smart TV или при помощи приставки, совместимой с любыми телевизионными приемниками.

Подробности об услуге "Интерактивное ТВ" для юридических лиц — на сайте "Ростелекома" или по телефону 8 800 200 30 00.