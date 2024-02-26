"Ростелеком" подключил интерактивное ТВ военному госпиталю Самары

"Ростелеком" запустил интерактивное ТВ в военном госпитале № 426 в Самаре. Специалисты компании проложили до двух корпусов лечебного учреждения волоконно-оптические линии связи, смонтировали локальную сеть на всех этажах хирургических отделений и установили 60 телевизионных приставок в палатах пациентов.
Анастасия Толочная, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами:
"Пациентам доступны 76 эфирных, развлекательных и бизнес-каналов, в том числе в HD-формате. Чаще всего они смотрят новости и кинофильмы".
Интерактивное ТВ обладает целым рядом преимуществ. Качество сигнала не зависит от погодных условий. Каждую передачу или фильм сопровождает встроенное описание. Можно воспользоваться функциями записи, паузы и перемотки
Михаил Игнатов, начальник ФГБУ "426 военный госпиталь":
"Успешное лечение и реабилитация наших пациентов во многом зависят от их эмоционального состояния. Просмотр хороших фильмов и телевизионных программ помогает создать благоприятную атмосферу для поднятия настроения раненых".
Подключить сервис можно через приложение на телевизорах Smart TV или при помощи приставки, совместимой с любыми телевизионными приемниками.
Подробности об услуге "Интерактивное ТВ" для юридических лиц — на сайте "Ростелекома" или по телефону 8 800 200 30 00.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)