Почти 5 млн исследований: в регионе развивается центральный архив медицинских изображений

Это одна из ключевых централизованных подсистем. ЦАМИ создана в рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.
"Центральный архив медицинских изображений позволяет хранить, обрабатывать и предоставлять медицинским работникам результаты инструментальных исследований в электронном виде, в первую очередь КТ, МРТ, рентгеновские снимки. В настоящее время в 79 медицинских организациях к системе подключены 417 единиц диагностического оборудования - компьютерные, магнитно-резонансные томографы, рентген-аппараты, флюорографы, маммографы, ангиографы. За время эксплуатации системы в центральный архив загружено более 4,8 млн исследований, включая 1,5 млн компьютерных томографий", - рассказал руководитель управления информатизации и внедрения принципов бережливого производства в сфере здравоохранения министерства здравоохранения Самарской области Егор Ефимов.
С помощью центрального архива медицинских изображений:
- гарантируется сохранность электронной медицинской карты пациента;
- обеспечивается возможность проведения дистанционного консультирования, получения второго и третьего мнений на результаты исследований;
- обеспечивается подключение медицинских изделий с искусственным интеллектом для более быстрой и точной постановки диагноза врачом.
"Наиболее активно развивается направление маммографического скрининга и пересмотра 100% маммографических исследований, выполненных в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Эти мероприятия направлены на повышение выявляемости новообразований на самых ранних стадиях и своевременное принятие мер для сохранения и продления здоровой жизни", - отметил Егор Ефимов.
"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" - приоритетное направление нацпроекта.
Создание единого цифрового контура, развитие информационных сервисов для пациентов и медицинских работников в регионе ведется при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас