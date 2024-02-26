Почти 5 млн исследований: в регионе развивается центральный архив медицинских изображений

Это одна из ключевых централизованных подсистем. ЦАМИ создана в рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.

"Центральный архив медицинских изображений позволяет хранить, обрабатывать и предоставлять медицинским работникам результаты инструментальных исследований в электронном виде, в первую очередь КТ, МРТ, рентгеновские снимки. В настоящее время в 79 медицинских организациях к системе подключены 417 единиц диагностического оборудования - компьютерные, магнитно-резонансные томографы, рентген-аппараты, флюорографы, маммографы, ангиографы. За время эксплуатации системы в центральный архив загружено более 4,8 млн исследований, включая 1,5 млн компьютерных томографий", - рассказал руководитель управления информатизации и внедрения принципов бережливого производства в сфере здравоохранения министерства здравоохранения Самарской области Егор Ефимов.

С помощью центрального архива медицинских изображений:

- гарантируется сохранность электронной медицинской карты пациента;

- обеспечивается возможность проведения дистанционного консультирования, получения второго и третьего мнений на результаты исследований;

- обеспечивается подключение медицинских изделий с искусственным интеллектом для более быстрой и точной постановки диагноза врачом.

"Наиболее активно развивается направление маммографического скрининга и пересмотра 100% маммографических исследований, выполненных в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Эти мероприятия направлены на повышение выявляемости новообразований на самых ранних стадиях и своевременное принятие мер для сохранения и продления здоровой жизни", - отметил Егор Ефимов.

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" - приоритетное направление нацпроекта.

Создание единого цифрового контура, развитие информационных сервисов для пациентов и медицинских работников в регионе ведется при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.