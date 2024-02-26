В Самарской области расширили программу диспансеризации

Пройти диспансеризацию на предприятии, проверить показатели здоровья в ближайшей к работе медицинской организации вместе с коллегами, убедиться в репродуктивном здоровье с помощью обследований.

Такие нововведения стали доступны для жителей Самарской области в рамках нового порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. Работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины, в регионе ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

"В этом году мы планируем охватить профилактическими мероприятиями 70% жителей Самарской области - 2,2 миллиона человек. Сегодня обследование можно пройти не только в своей поликлинике, но и по месту работы, без отрыва от производства. Для этого работодателям необходимо связаться с руководством поликлиники, организовать выезд медработников на предприятие или визит сотрудников в ближайшую медорганизацию. Благодаря взаимодействию с Союзом работодателей Самарской области и Федерацией профсоюзов региона на 232 предприятиях запланировано проведение профилактических мероприятий. Мы приглашаем работодателей к сотрудничеству и активной ответственной работе по сохранению здоровья жителей", - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры уже прошли 186950 жителей региона, из них:

- более 10 тыс. человек прошли профилактические мероприятия в вечернее время

- свыше 7,7 тыс. - в субботние дни

- почти 8 тыс. жителей проверили здоровье на выездных профилактических мероприятиях.



"Президенто РФ Владимир Владимирович Путин объявил 2024 год Годом семьи. В число мероприятий, направленных на улучшение здоровья каждого члена семьи, профилактику заболеваний, медицинское сопровождение супружеских пар, с этого года в программу диспансеризации включена углубленная оценка репродуктивного здоровья женщин и мужчин. Ответственное отношение к будущему начинается с заботы о своем здоровье. Призываю жителей соблюдать простое правило в сбережении жизни - регулярно посещать поликлинику с профилактической целью, когда нет симптомов заболеваний", - отметил Армен Бенян.

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно.

Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет - один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше - ежегодно.