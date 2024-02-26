В Самарской области расширили программу диспансеризации

Пройти диспансеризацию на предприятии, проверить показатели здоровья в ближайшей к работе медицинской организации вместе с коллегами, убедиться в репродуктивном здоровье с помощью обследований.
Такие нововведения стали доступны для жителей Самарской области в рамках нового порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. Работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины, в регионе ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
"В этом году мы планируем охватить профилактическими мероприятиями 70% жителей Самарской области - 2,2 миллиона человек. Сегодня обследование можно пройти не только в своей поликлинике, но и по месту работы, без отрыва от производства. Для этого работодателям необходимо связаться с руководством поликлиники, организовать выезд медработников на предприятие или визит сотрудников в ближайшую медорганизацию. Благодаря взаимодействию с Союзом работодателей Самарской области и Федерацией профсоюзов региона на 232 предприятиях запланировано проведение профилактических мероприятий. Мы приглашаем работодателей к сотрудничеству и активной ответственной работе по сохранению здоровья жителей", - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры уже прошли 186950 жителей региона, из них:
- более 10 тыс. человек прошли профилактические мероприятия в вечернее время
- свыше 7,7 тыс. - в субботние дни
- почти 8 тыс. жителей проверили здоровье на выездных профилактических мероприятиях.
"Президенто РФ Владимир Владимирович Путин объявил 2024 год Годом семьи. В число мероприятий, направленных на улучшение здоровья каждого члена семьи, профилактику заболеваний, медицинское сопровождение супружеских пар, с этого года в программу диспансеризации включена углубленная оценка репродуктивного здоровья женщин и мужчин. Ответственное отношение к будущему начинается с заботы о своем здоровье. Призываю жителей соблюдать простое правило в сбережении жизни - регулярно посещать поликлинику с профилактической целью, когда нет симптомов заболеваний", - отметил Армен Бенян.
Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно.
Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет - один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше - ежегодно.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас