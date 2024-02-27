"Лада" завершила регулярный чемпионат КХЛ победой над "Торпедо"

Хоккеисты "Лады" одержали волевую победу в Нижнем Новгороде.

Тренерский штаб "автозаводцев" продолжил ротировать состав и перед заключительным поединком в рамках регулярного чемпионата совершил несколько заметных перестановок - в заявочный лист вернулись Георгий Солянников, Евгений Калабушкин, Евгений Грошев, Егор Бабенко и Владислав Червоненко, заменив Максима Минеева, Мислава Росандич, Павла Куликова, Никиту Попугаева и Артема Иванюженкова. Защита последнего рубежа на этот раз была доверена Александру Трушкову, а в запасе оказался Эмиль Абдуллин.

С самого начала встречи команды включили неплохие скорости и стали охотно обмениваться атаками. Однако нижегородцы смотрелись чуть опаснее в нападении, и на 13-й минуте они повели - Михаил Орлов после выигранного Андреем Белевичем вбрасывания бросил от синей линии, и шайба вонзилась в ближний угол. 1:0. Далее у торпедовцев были еще моменты, и выгодные возможности отличиться имели Николай Коваленко, Кирилл Воронин, Владислав Фирстов. В такой ситуации "Лада" была вынуждена рассчитывать только на контрвыпады, но пробить Адама Хуску никому из тольяттинцев не удалось.

Во второй трети зрелищность матча неуклонно росла, хотя заброшенных шайб всем пришлось подождать до экватора игры. Именно тогда Даниил Бокун в чем-то повторил гол Михаила Орлова из первого периода, точно зарядив с дальней дистанции. 2:0. Вслед за этим Донат Стальнов мог сократить отставание "Лады" до минимума, но с убойной позиции попал в каркас ворот. И все же подопечные Олега Браташа вскоре сумели огорчить вратаря "Торпедо" - на 34-й минуте Данила Моисеев на пятаке принял передачу от Андрея Алтыбармакяна и мастерски запустил снаряд под перекладину. 2:1. Однако еще до перерыва нижегородцы восстановили отрыв в "+2" благодаря Олегу Ли, подставившего клюшку под наброс Егора Виноградова - 3:1.

Третий игровой отрезок превратился в настоящую голевую перестрелку. Сперва Донат Стальнов забил в меньшинстве - форвард "автозаводцев" совершил перехват в чужой зоне, вырвался на рандеву с Адамом Хуской и отправил шайбу в ворота. 3:2. Затем торпедовцы заработали еще одно численное преимущество и теперь его реализовали. Никита Артамонов стянул на себя оборону гостей и отдал пас в центр на Егора Виноградова, которому оставалось поразить открытый угол. 4:2. Однако хоккеисты "Лады" не думали сдаваться и всего через 8 секунд ответили своим результативным действием - Егор Бабенко замкнул передачу Евгения Грошева от ближнего борта. 4:3. В оставшееся время команды играли на встречных курсах, но за полторы минуты до сирены тольяттинцы все-таки сравняли счет. Алексей Васильков совершил бросок с хорошей позиции, находясь в окружении четырех соперников, и был точен. Так 29-й номер "Лады" забросил свою первую шайбу в КХЛ и перевел поединок в овертайм - 4:4.

В дополнительной пятиминутке воодушевленные "автозаводцы" дожали хозяев площадки. Жирную точку в увлекательной игре поставил Евгений Калабушкин, который тоже впервые отличился в Континентальной хоккейной лиге. Итог - победа "Лады" со счетом 5:4.

Тольяттинцы завершили регулярный чемпионат на седьмой позиции в Восточной конференции и в первом раунде Кубка Гагарина сразятся с "Авангардом". Стартовый матч серии пройдет 1 марта в Омске.