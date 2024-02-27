В музее-галерее "Заварка" финисаж выставки "Человек и дерево" пройдет в формате артист-тока

В пятницу, 1 марта, в 18:30 состоится церемония закрытия выставки "Человек и дерево" (12+). Финисаж пройдет в формате артист-тока, сообщает пресс-служба музея.

В программе запланированы творческая встреча с художником Сергеем Ключниковым, на которой он расскажет о своих приемах и философии работ, а также поделится историями своих произведений, и кураторская экскурсия старшего научного сотрудника музея Кирилла Гурова. Это последняя возможность посетить выставку, задать вопросы автору деревянных скульптур и пообщаться с куратором. Вход на мероприятие - 250 рублей.

Также запланирован цикл мероприятий на ближайшие выходные. В субботу, 2 марта, в 11:00 в "Заварке" пройдет мастер-класс "Самарские окошки" (6+). Старший научный сотрудник музея Арина Гусарова обсудит с детьми, чем жизнь в частном доме отличается от жизни в квартире, что люди видят из окон, как меняется пейзаж в зависимости от сезона года и времени суток. Итоговой работой станет картонная оконная рама с красивыми резными наличниками, где каждый из участников сможет нарисовать свой уникальный сказочный вид из окна. Вход на мероприятие - 250 рублей. Количество мест ограничено (не более 20 человек).

В воскресенье, 3 марта, в 15:00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" - один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Его изюминкой являются уникальные элементы, сохранившиеся во время реставрации: печи, потолок, двери, фрагменты обоев и штукатурки.

Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также истории других доходных домов Самары и их жителей. Вход на мероприятие - 150 рублей (входной билет в стоимость не входит). Количество мест ограничено (не более 25 человек).

"Просим обратить внимание - на все мероприятия требуется обязательная предварительная запись по ссылкам, которые размещены в группе Музея-галереи "Заварка" ВКонтакте", - сообщают организаторы.