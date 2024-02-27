В Самарской филармонии пройдет концерт, посвященный композитору Аркадию Островскому

Во вторник, 27 февраля, Самарская филармония приглашает зрителей на концерт — посвящение композитору Аркадию Островскому "Песня остается с человеком" (6+).

"Аркадий Ильич Островский — один из самых заметных и любимых композиторов нашей страны. Его песни признавались лучшими на всех международных и зарубежных фестивалях и конкурсах, где они звучали. Песни Островского открыли новые грани творчества Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева, Майи Кристалинской, Эдиты Пьехи. "А у нас во дворе", "Старый парк", "Город спит", "Голос земли", "Песня любви", "Лунный камень", "Круги на воде" — его песни любила вся страна", — сообщили организаторы.

Исполнители — творческие коллективы, солисты Самарской филармонии и Самарского театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича. В концерте примут участие лауреаты всероссийского конкурса патриотической песни им. А. Островского. Оркестр Культурного центра ГУ МВД России по Самарской области, художественный руководитель и дирижер — заслуженный артист СО Владимир Гузиев.

Билеты доступны по Пушкинской карте.