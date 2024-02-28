Волонтеры АО "Транснефть-Приволга" сдали 36 литров крови

Добровольцы АО "Транснефть-Приволга" приняли участие в донорских акциях. Всего кровь сдавали около 80 волонтеров компании, а в банк донорской крови регионов направлено 36 литров биоматериала.

Так, в Самарской области банк донорской крови пополнился почти на 25 литров. Донорами стали 54 работника аппарата управления, Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) и центральной базы производственного обслуживания. Многие участвуют в сдаче крови не в первый раз.

"Служба крови Самарской области сотрудничает с АО "Транснефть-Приволга" с 2014 года, этот год у нас, можно сказать, юбилейный. Такие донорские мероприятия проводятся на постоянной основе один-два раза в год. Это весомый вклад в пополнение регионального банка донорской крови. Мы благодарим компанию, организаторов и всех доноров за многолетнее социально важное сотрудничество. Надеемся, оно будет развиваться и становиться только крепче", - отметила Елена Кудинова, главный трансфузиолог Минздрава России по Приволжскому федеральному округу, и.о. директора Самарской областной клинической станции переливания крови.

На один день донорская акция объединила и сотрудников Волгоградского РНУ. 25 работников производственных площадок филиала и аппарата управления сдали более 11 литров крови в Волгоградском областном центре крови.

После проведения необходимых исследований кровь будет передана в медицинские учреждения регионов для оказания неотложной помощи или переливания пациентам с заболеваниями.

Мероприятия по сдаче крови состоялись в рамках всероссийской акции "Поколение добра" под эгидой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в 14 регионах Российской Федерации - в городах присутствия ПАО "Транснефть".