Волонтеры АО "Транснефть-Приволга" сдали 36 литров крови

Добровольцы АО "Транснефть-Приволга" приняли участие в донорских акциях. Всего кровь сдавали около 80 волонтеров компании, а в банк донорской крови регионов направлено 36 литров биоматериала.
Так, в Самарской области банк донорской крови пополнился почти на 25 литров. Донорами стали 54 работника аппарата управления, Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) и центральной базы производственного обслуживания. Многие участвуют в сдаче крови не в первый раз.
"Служба крови Самарской области сотрудничает с АО "Транснефть-Приволга" с 2014 года, этот год у нас, можно сказать, юбилейный. Такие донорские мероприятия проводятся на постоянной основе один-два раза в год. Это весомый вклад в пополнение регионального банка донорской крови. Мы благодарим компанию, организаторов и всех доноров за многолетнее социально важное сотрудничество. Надеемся, оно будет развиваться и становиться только крепче", - отметила Елена Кудинова, главный трансфузиолог Минздрава России по Приволжскому федеральному округу, и.о. директора Самарской областной клинической станции переливания крови.
На один день донорская акция объединила и сотрудников Волгоградского РНУ. 25 работников производственных площадок филиала и аппарата управления сдали более 11 литров крови в Волгоградском областном центре крови.
После проведения необходимых исследований кровь будет передана в медицинские учреждения регионов для оказания неотложной помощи или переливания пациентам с заболеваниями.
Мероприятия по сдаче крови состоялись в рамках всероссийской акции "Поколение добра" под эгидой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в 14 регионах Российской Федерации - в городах присутствия ПАО "Транснефть".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас