В Самаре прошло заседание штаба регионального отделения Общероссийского общественного движения "Культурный фронт России"

В среду, 28 февраля, в Самарском Доме Офицеров Николай Бурляев провел заседание штаба регионального отделения в Самарской области Общероссийского общественного движения "Культурный фронт России".

Создатель КФР, депутат Госдумы, актер и кинорежиссер Николай Бурляев обсудил с членами регионального штаба ближайшие и долгосрочные задачи движения, призванного объединить патриотически настроенных деятелей культуры. За круглым столом общественники, деятели культуры и просвещения, представители медиасферы говорили о будущем искусства и о сохранении традиционных нравственных ценностей.

Николай Бурляев: "Достоевский говорил: красота спасет мир. Вот только сейчас надо спасать саму красоту. Нужно удалять из понятия культура шоубизнес, потому что это не культура, это бизнес, понижающий духовный уровень народа. И одна из самых главных задач, которой мы будем говорить в нашем отделении региональном — это выработка нового закона о культуре, который принципиально будет другим. Культурный фронт России должен стать экспертной базой, которая будет регулировать культурные процессы в нашей стране".



Ольга Малинина: "Мы находимся в состоянии информационной войны, когда весь запад применяет сильные инструменты для того, чтобы зомбировать наше подрастающее поколение, чтобы они не продолжали дело своих отцов и дедов, чтобы они шли в совершенно другом направлении. Мы ставим задачу формирования нравственной устойчивости детей и подростков. Можно знать, что такое нравственные ценности, но устоять перед искушениями это очень сложно — нужно сформировать стержень внутри себя".

Большое количество фестивалей, концертов, кинопоказов и выставок проходит ежегодно в Самарской области. Регион также регулярно принимает деятелей искусства со всей России. Одно из приоритетных направлений в работе творческих организаций — поддержка военнослужащих СВО и их семей. А благодаря нацпроекту "Культура" в театрах, музеях, филармониях и ДК обновляется оборудование, а сами здания ремонтируют. Немаловажно, что сами жители участвуют в обсуждении дизайн-проектов и вносят свои предложения.

Сергей Филиппов: "Самарская область может не стесняясь говорить о том, что у нас высокий уровень развития культуры в том числе и на общероссийском фоне. Это неслучайно, потому что, во-первых, наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров возглавляет комиссию по культуре госсовета. Это не может не сказываться на повышенном внимании к культуре в Самарской губернии".

Благодаря нацпроекту "Культура", который реализуется по решению Президента России в Самарской области модернизировано 57 муниципальных учреждений культуры. Сельские дома культуры, библиотеки, музеи, театры отремонтировали и оснастили современным оборудованием. Обновлённые учреждения культуры становятся точкой притяжения для людей всех возрастов, предметом гордости жителей региона.

Обсудили вопросы мониторинга и экспертизы культурных проектов Самарской области с точки зрения их ценности для государства. как на стадии запуска проекта, так и оценки уже реализованных проектов, участия в разработке концепции "Закона о культуре", отражающего стратегические цели развития России, поставленные президентом Владимиром Путиным, формирования информационного потока о проектах, формирующих духовно-нравственные ценности и нацеливающих на создание таких проектов.

В заседании принимали участие Ольга Малинина, сопредседатель регионального штаба КФР, президент Фонда Развития детского кино "Сотворение", Сергей Филиппов, директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького, Александр Назаренко, начальник Дома Офицеров Самарского гарнизона МО РФ, Светлана Бакулина, ректор Самарского государственного социально-педагогического университета, кандидат культурологии, Андрей Антипенко, руководитель Молодежного центра Союза кинематографистов России в Самарской области, Ксения Ревзина, директор Самарской областной детской библиотеки, председатель Совета Федерации детских организаций Самарской области, Галина Щерба, руководитель киностудии "Самаравоенфильм" Дома офицеров Самарского гарнизона и Алексей Борисов, президент самарского филиала Российского союза боевых искусств.