ВСК: женщинам нужно есть больше говядины и картофеля, а мужчинам пить молоко и апельсиновый сок

Всемирная организация здравоохранения пришла к неутешительному выводу — к 2050 году заболеваемость онкологией в мире может достигнуть 35 млн случаев ежегодно. Во многом риск развития рака зависит от рациона питания. Врач Цифровой клиники Страхового Дома ВСК рассказала, какие продукты необходимо добавить в рацион питания, чтобы снизить вероятность онкологии, а какие, наоборот, лучше из него исключить.
Рак молочной железы и рак шейки матки являются двумя наиболее распространенными типами онкологии среди женщин. Для того чтобы минимизировать риск возникновения недуга, необходимо добавить в рацион продукты, богатые витаминами B6 и B12: говяжью печень, скумбрию, сардину, картофель, шпинат, говядину. В целом, среди россиянок не наблюдается дефицита данных витаминов, однако, с ним могут столкнуться вегетарианки. Поэтому женщинам, отказавшимся от животной пищи, стоит задумываться о приеме соответствующих витаминов комплексов.
А вот мужчинам, наоборот, стоит ограничить прием витаминов группы B. Так, постоянное употребление B12 повышает риск развития рака легких (в особенности среди курящих), а также колоректального рака. Именно эти типы онкологии являются одними из наиболее распространенных среди мужчин. Вместо этого лучше добавить в рацион жирные сорта рыбы (лосось, тунец, печень трески и пр.), яичные желтки, грибы, молоко, апельсиновый сок — они богаты витамином D. Отсутствие дефицита данного витамина снижает риск колоректального рака, а также повышает шансы на выздоровление при уже подтвержденном диагнозе.
Ключевым методом профилактики большинства недугов является правильное питание. В продуктах содержатся все необходимые для правильного функционирования организма витамины, однако при несбалансированном рационе, мы начинаем испытывать их нехватку. А в комплексе с вредными привычками, невысокой физической активностью, наследственными факторами, экологией мы получаем повышенный риск развития онкозаболеваний. Поэтому сегодня особенно важно следить за характером питания — например, отслеживать потребление витаминов с пищей через специальные приложения, или планировать полезное и питательное меню заранее, распределяя разные богатые витаминами блюда в течение недели. Такой подход не гарантирует отсутствия болезней, но позволяет сделать организм более устойчивым.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас