Тольяттинская спортсменка Софья Палкина завоевала золото в метании молота на всероссийских соревнованиях

В Сочи состоялись традиционные всероссийские легкоатлетические соревнования по длинным метаниям. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Спортсмены соревновались в трех дисциплинах: метание диска, молота и копья. Тольяттинка Софья Палкина выиграла золотую медаль в метании молота с четвертым результатом сезона в мире — 71,89 метра.

Ранее в ходе зимнего сезона воспитанница Владимира Быкова победила на международных соревнованиях "Богатырь" с результатом 71,32 метра и выиграла всероссийские соревнования памяти А. Лунева с результатом 69,22 метра.