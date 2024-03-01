В "Новом пространстве" пройдет весенний арт-торжок "Нежность"

В субботу, 2 марта, в "Новом пространстве" Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдёт весенний арт-торжок "Нежность". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Уже полюбившаяся многим жителям города ярмарка изделий и произведений живописцев, керамистов, дизайнеров и других представителей мира ремесла и искусства вновь приглашает самарцев выбрать подарки для своих любимых и близких.

Мероприятие состоится в преддверии международного женского дня. Здесь можно найти что-то оригинальное и необычное, презент, которым можно приятно удивить представительниц прекрасной половины человечества в предстоящий праздник.

Время работы ярмарки — с 12:00 до 19:00. Заключительные часы ее работы пройдут в музыкальном сопровождении: в галерее "Новое пространство" гостей библиотеки будет ожидать концертная программа "Дуэт" с участием лауреатов международных и всероссийских конкурсов — Александры Дятловой (фортепиано), Марины Обросимовой (фортепиано), Надежды Сорокиной (сопрано) и Евгении Громовой (скрипка).

Вход свободный.