16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Новом пространстве" пройдет весенний арт-торжок "Нежность" В Тольятти пройдет выставка прорывных технологий "Мир Будущего" В музее-галерее "Заварка" финисаж выставки "Человек и дерево" пройдет в формате артист-тока В Музее модерна расскажут о декадентском движении в культуре XIX века Илья Саморуков прочтет в Доме рока лекцию о рокерах в роли художников

Музеи и выставки Культура

В "Новом пространстве" пройдет весенний арт-торжок "Нежность"

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 2 марта, в "Новом пространстве" Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдёт весенний арт-торжок "Нежность". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Уже полюбившаяся многим жителям города ярмарка изделий и произведений живописцев, керамистов, дизайнеров и других представителей мира ремесла и искусства вновь приглашает самарцев выбрать подарки для своих любимых и близких.

Мероприятие состоится в преддверии международного женского дня. Здесь можно найти что-то оригинальное и необычное, презент, которым можно приятно удивить представительниц прекрасной половины человечества в предстоящий праздник.

Время работы ярмарки — с 12:00 до 19:00. Заключительные часы ее работы пройдут в музыкальном сопровождении: в галерее "Новое пространство" гостей библиотеки будет ожидать концертная программа "Дуэт" с участием лауреатов международных и всероссийских конкурсов — Александры Дятловой (фортепиано), Марины Обросимовой (фортепиано), Надежды Сорокиной (сопрано) и Евгении Громовой (скрипка).

Вход свободный.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Презентация обновленной Фабрики-кухни

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31