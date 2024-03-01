Отмечаем международный день кошек: пять причин завести кота

Эти теплые, мурчащие, вечно скачущие по комнатам или меланхолично возлежащие на диване животные давно стали символом уюта и безбашенного позитива.

1 марта — международный день кошек, котов и котиков. Поэтому именно сегодня мы ответственно заявляем — у кого нет кота, тот многое в жизни упустил. Да и вообще жизни не видел! Ниже 5 аргументов, почему ушасто-пушистый комочек позитива необходим абсолютно каждому.

Заменяет охрану, сигнализацию и будильник. Увы, эти функции запараллелены и установлены по умолчанию, поэтому отключить их нельзя, только приспособиться. Кот будет следить за всеми движениями в доме и сигнализировать о подозрительных моментах своим мяуканьем. Особенно если вы неожиданно долго спите утром, и завтрак откладывается. Кот стоит на страже имущества, распорядка дня и не допустит опозданий на работу.

Личный тренер, который не даст расслабиться. Кот всех держит в тонусе, он всегда готов поиграть с вами и вашими вещами в самый неожиданный момент и укатить их в неизвестном направлении. А сколько сил и шерсти он может потратить на адаптацию черного свитера или брюк к холодам. Благодаря такому надзору, вы всегда найдете время на спорт и уборку.

Психолог-консультант и седативное средство в одном. Коты прекрасно чувствуют, когда вам тяжело, и всегда оказываются рядом в тяжелые моменты. Они поддержат и успокоят, посмотрят в глаза и поддержат мурлыканьем. А об их мастерстве обниматься и делать массаж ходят легенды.

Неиссякаемый источник позитива. С котом в доме никогда не будете одиноко, потому что его безудержная радость от поедания колбасы под столом, охоты на проходящие мимо ноги, изучения глубин шкафов, ящиков и всего, на что бы вы никогда не подумали, никого не оставит безразличным. Главное, не забудьте снять видео всех кошачьих приключений или поделиться ими с друзьями в социальных сетях. Мемы, кстати, тоже очень перспективный вариант.

Лучший компаньон. У кота можно поучиться гибкости мышления. Он со всеми ласков, ко всем находит подход, но при необходимости четко очерчивает свои границы. С ним приятно смотреть фильмы, обсуждать сюжет и даже в онлайн-играх на приставке кот готов поучаствовать, прыгая на джойстик.

Для прекрасного вечера с котом не нужно больше ничего, разве что надежный домашний интернет, который покажет кино, обеспечит онлайн-трансляцию с мурлыкающим вайбом. Домашний интернет Tele2 для этого точно подойдет, ведь это 3 месяца бесплатно на скорости до 500 Мбит/сек, а в комплекте — отличные фильмы и сериалы на Wink. Этот же вариант пригодится, если кота пока нельзя, но очень хочется. Можно смотреть забавные подборки роликов и поднимать себе настроение. Заявку оставлять здесь. Все просто, как кота погладить.