Отмечаем международный день кошек: пять причин завести кота

Эти теплые, мурчащие, вечно скачущие по комнатам или меланхолично возлежащие на диване животные давно стали символом уюта и безбашенного позитива.
1 марта — международный день кошек, котов и котиков. Поэтому именно сегодня мы ответственно заявляем — у кого нет кота, тот многое в жизни упустил. Да и вообще жизни не видел! Ниже 5 аргументов, почему ушасто-пушистый комочек позитива необходим абсолютно каждому.
- Заменяет охрану, сигнализацию и будильник. Увы, эти функции запараллелены и установлены по умолчанию, поэтому отключить их нельзя, только приспособиться. Кот будет следить за всеми движениями в доме и сигнализировать о подозрительных моментах своим мяуканьем. Особенно если вы неожиданно долго спите утром, и завтрак откладывается. Кот стоит на страже имущества, распорядка дня и не допустит опозданий на работу.
- Личный тренер, который не даст расслабиться. Кот всех держит в тонусе, он всегда готов поиграть с вами и вашими вещами в самый неожиданный момент и укатить их в неизвестном направлении. А сколько сил и шерсти он может потратить на адаптацию черного свитера или брюк к холодам. Благодаря такому надзору, вы всегда найдете время на спорт и уборку.
- Психолог-консультант и седативное средство в одном. Коты прекрасно чувствуют, когда вам тяжело, и всегда оказываются рядом в тяжелые моменты. Они поддержат и успокоят, посмотрят в глаза и поддержат мурлыканьем. А об их мастерстве обниматься и делать массаж ходят легенды.
- Неиссякаемый источник позитива. С котом в доме никогда не будете одиноко, потому что его безудержная радость от поедания колбасы под столом, охоты на проходящие мимо ноги, изучения глубин шкафов, ящиков и всего, на что бы вы никогда не подумали, никого не оставит безразличным. Главное, не забудьте снять видео всех кошачьих приключений или поделиться ими с друзьями в социальных сетях. Мемы, кстати, тоже очень перспективный вариант.
- Лучший компаньон. У кота можно поучиться гибкости мышления. Он со всеми ласков, ко всем находит подход, но при необходимости четко очерчивает свои границы. С ним приятно смотреть фильмы, обсуждать сюжет и даже в онлайн-играх на приставке кот готов поучаствовать, прыгая на джойстик.
Для прекрасного вечера с котом не нужно больше ничего, разве что надежный домашний интернет, который покажет кино, обеспечит онлайн-трансляцию с мурлыкающим вайбом. Домашний интернет Tele2 для этого точно подойдет, ведь это 3 месяца бесплатно на скорости до 500 Мбит/сек, а в комплекте — отличные фильмы и сериалы на Wink. Этот же вариант пригодится, если кота пока нельзя, но очень хочется. Можно смотреть забавные подборки роликов и поднимать себе настроение. Заявку оставлять здесь. Все просто, как кота погладить.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)