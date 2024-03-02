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Хоккей Спорт

Разгромное поражение на Кубке Гагарина: "Лада" уступила "Авангарду"

ОМСК. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский коллектив начал первый раунд Кубка Гагарина с поражения в Омске.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

К старту плей-офф в состав "Лады" вернулись Трой Джозефс, Скотт Космачук и Павел Куликов, пропустившие концовку регулярного чемпионата по состоянию здоровья — в связи с этим в запасе оказались Никита Михайлов, Владислав Червоненко и приболевший Иван Романов. Место в воротах с первых минут занял Владислав Подъяпольский.

В начале встречи тольяттинцы достаточно уверенно справлялись с выпадами "Авангарда" и попутно пытались сами что-то серьезное предпринять на передней линии, но безуспешно. А вот к середине периода омский коллектив выстрелил дуплетом за полторы минуты — сперва Сергей Бойков удачно подключился к очередной атаке партнеров и с кистей пробил Владислава Подъяпольского, а затем Николаю Прохоркину удался хороший бросок с близкого расстояния. 2:0. После этого волжане успели еще и поиграть в меньшинстве — пусть они и выстояли вчетвером, однако в дальнейшем не сумели перехватить инициативу.

Во втором игровом отрезке "Лада" попыталась что-то изменить на площадке, но "ястребы" быстро свели все усилия гостей на нет, к 28-й минуте доведя счет до 4:0 — Рид Буше с убойной позиции реализовал большинство, а потом здорово клюшку на пятаке подставил Иван Игумнов и превратил наброс Артема Чмыхова в гол. И все же в середине поединке тольяттинцы смогли отличиться благодаря Георгию Солянникову — защитник щелчком в касание поразил открытый угол омских ворот. 4:1. Однако этот эпизод не позволил "автозаводцам" зацепиться за матч и "Авангард" продолжил полностью контролировать ход встречи, упустив несколько моментов до перерыва.

В заключительной трети омичи забили вновь — на 44-й минуте Михаил Гуляев подхватил шайбу в центре зоны и мгновенно запустил ее под перекладину. 5:1. Далее скорости потихоньку начали падать, и дело спокойно близилось к финальной сирене, но за 19 секунд до конца на льду вспыхнула массовая потасовка после фола Максима Березина на Владимире Ткачеве, в которой со стороны "Лады" так или иначе поучаствовали Донат Стальнов, Евгений Грошев и Алексей Васильков. А вишенкой на торте стала драка между Владиславом Семиным и Марком Вербой, завершившаяся пятиминутным штрафом для каждого. Итог — "Лада" проигрывает "Авангарду" в первом матче серии со счетом 1:5.

Противостояние между командами продолжится 3 марта в Омске.

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